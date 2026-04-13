Todesangst: Maren Wolf erlitt Panikattacke auf Coachella

Auf dem legendären Coachella-Festival in Kalifornien wollte Maren Wolf (33) nach eigenen Angaben schwere Tage hinter sich lassen und gemeinsam mit Freunden und ihrem Ehemann Tobi Wolf feiern. Doch der Ausflug zum berühmten Musikfestival endete für die Influencerin mit einer heftigen Panikattacke. In ihrer Instagram-Story schilderte sie, was sie in jener Nacht durchmachte: "Ich hatte heute Nacht leider eine wirklich schlimme Panikattacke... Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so schlimm war. Ich habe mich heute Nacht übergeben, gezittert, Adrenalinschübe ohne Ende und Gedankenchaos im Kopf."

Maren erklärte ihren Followern auch, was die Attacke ausgelöst hatte. Beim Pizzaessen auf dem Festival habe sie eine verstörte Katze wahrgenommen, die ihr nicht mehr aus dem Kopf gegangen sei. Dazu kam, dass es in der Nähe der Bühne extrem voll war und sie von der Menge nach vorne gedrückt wurde. Den entscheidenden Anstoß lieferte dann eine Frau, die ihr zweimal leicht auf die Schulter klopfte. In dem Moment habe sie geglaubt, mit einer Nadel gestochen worden zu sein – und dachte, sie würde sterben. "Das klingt so dramatisch, aber jeder, der sowas schon durchlebt hat, weiß, wovon ich spreche", schrieb sie dazu. Trotz allem zog sie eine nüchterne Bilanz: "Ich bin echt froh, dass ich so viel über mich und meinen Körper weiß." Den stressigen Tag und den Jetlag nannte sie als zusätzliche Faktoren, die alles noch verstärkt hätten.

In den letzten Wochen hatten es Maren und ihr Mann nicht leicht. Tobias leidet unter starkem Haarausfall und musste sich deshalb ärztlich untersuchen lassen. Nachdem bei ihm zwei Knoten in der Schilddrüse festgestellt worden waren, wartete er angespannt auf die Ergebnisse seines Blutbilds. In einem Instagram-Video erklärte er: "Die Blutergebnisse sehen so weit gut aus, aber der Haarausfall, meine Gewichtsabnahme, das ist weiterhin da. Wir müssen für die Zukunft weitere Tests machen." Zwar konnte Tobi ein wenig aufatmen, doch die Ungewissheit wegen der ausbleibenden Besserung belastete ihn weiterhin.

Doch nicht nur Sorgen um die Gesundheit beschäftigten das Paar in letzter Zeit – auch der schon lange gehegte Kinderwunsch stand in den vergangenen Wochen wieder im Mittelpunkt. Maren und Tobi, die bereits Eltern eines Sohnes sind, hatten auf Instagram verkündet, endlich einen Termin in einer empfohlenen Kinderwunschklinik bekommen zu haben. "Gestern kam die Bestätigung und wir haben endlich einen Termin bei einer Kinderwunschklinik, die uns empfohlen wurde", schrieben die beiden erleichtert. Obwohl sie noch etwas Geduld aufbringen mussten, schöpften sie spürbar neue Hoffnung.

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Instagram / marenwolf Maren Wolf auf dem Coachella-Festival 2026

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Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf auf dem Coachella-Festival 2026

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Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, April 2026