Neues Update: Das hat Tobias Wolfs MRT-Untersuchung ergeben

Tobias Wolf (34) wendet sich mit bewegenden Worten an seine Community. Innerhalb weniger Wochen fielen dem YouTuber am ganzen Körper Haare aus und er verlor viel Gewicht. Auf Instagram meldet sich der Influencer jetzt mit einem neuen Gesundheitsupdate nach einem MRT-Termin zurück – an seiner Seite Ehefrau Maren Wolf (33). In dem gemeinsamen Video spricht das Paar offen über die neuesten Ergebnisse der Untersuchungen und die nächsten Schritte: "In dem MRT-Termin ging es darum, auszuschließen, dass ich noch riesengroße Baustellen an meinen Organen habe. Die Handlung und Wirkung von Immunsuppressiva ist ja, dass das Immunsystem runtergefahren wird."

Tobias betont, dass er mit der Unterstützung seiner Frau und den liebevollen Nachrichten seiner Follower durch diese intensive medizinische Phase geht. Er erklärt weiter, was sich bei der Magnetresonanztomografie ergeben hat: "Ich habe viele positive Nachrichten bekommen zu meinen Organen, aber auch Nachrichten bekommen, wo ich noch mal ansetzen muss: Darm, Magen und die Schilddrüse, die wir eigentlich schon mal geprüft hatten bei der Endokrinologin, die muss noch mal in der Nuklearmedizin weiter beobachtet werden." Aus diesem Grund folgen weitere Termine bei Fachleuten. Tobias erzählt: "Für mich geht es am Mittwoch schon in die Darm- und Magenspiegelung. Damit heißt es jetzt, noch weitere medizinische Untersuchungen machen."

Die Untersuchung diente in erster Linie dazu, größere Probleme an Tobis Organen auszuschließen. Der Grund: Tobias nimmt derzeit Immunsuppressiva, also Medikamente, die das Immunsystem herunterfahren. Damit soll verhindert werden, dass sein Körper weiter gegen sich selbst kämpft. Doch diese Behandlung bringt Risiken mit sich. Maren erklärt in dem Video: "Wir wollen die Ursache finden und nicht nur die Symptome bekämpfen, weil klar, es gibt jetzt ein Medikament – aber das schlägt auch auf die Leber." Tobi betont abschließend, was ihm am wichtigsten ist: "Ich möchte in erster Linie gesund werden. Mir ist meine Gesundheit und bei meiner Familie zu sein 100 Millionen Mal wichtiger, als dass ich Haare auf dem Kopf habe."

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, April 2026

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Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, Influnecer

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Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, April 2026