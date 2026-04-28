Hassnachricht über Brust: Maren Wolf fordert mehr Respekt

Maren Wolf (33) macht ihrem Ärger Luft. Auf Instagram teilt die Social-Media-Bekanntheit jetzt eine Hassnachricht, die sie zu ihrem Körper erhalten hat. Eine Nutzerin hatte unter einem Beitrag gelästert: "So wie das aussieht, hast du dir doch safe wieder die T*tten machen lassen." Statt den Kommentar einfach zu löschen, veröffentlicht die Influencerin ihn in ihrer Story und richtet klare Worte an ihre Community. Gegenüber ihren Followern betont sie, wie wichtig ein respektvollerer Umgang im Netz sei – vor allem, wenn es um den Körper anderer Menschen geht: "Manchmal frage ich mich wirklich, warum? Nicht, weil ich verletzt bin, sondern weil es mich traurig macht, wie selbstverständlich respektlose Worte geworden sind."

In einem längeren Statement erklärt Maren, was solche Nachrichten bei ihr auslösen. Sie erinnert daran, dass jeder Mensch eine eigene Geschichte und einen Körper habe, "der uns durchs Leben trägt". Über diesen von außen zu urteilen, ohne Hintergründe zu kennen, gehe für sie zu weit. Besonders Bodyshaming-Kommentare wie der über ihre Brust würden viel mehr über die Person aussagen, die sie verschickt, als über die Betroffene selbst. Deshalb fordert die Influencerin deutlich: mehr Respekt, mehr Empathie und mehr Herz im Umgang miteinander.

Zum Schluss richtet Maren den Blick auf die Verantwortung, die Worte im Netz mit sich bringen. "Worte haben Gewicht und wir entscheiden jeden Tag, ob wir jemanden aufbauen… oder runterziehen. Ich entscheide mich für Freundlichkeit. Immer", hält sie in ihrem Post fest. Ihre deutliche Botschaft kommt bei der Community gut an: In der Kommentarspalte sammeln sich zahlreiche unterstützende Nachrichten. "So tolle Worte gefunden", lobt ein Fan. Andere halten fest: "Tolle Worte Maren! Du sprichst mir aus der Seele!" und "Sehr gut gesagt, Maren." Die Influencerin zeigt damit einmal mehr, wie sie mit Hass umgeht – nicht mit Gegenangriffen, sondern mit einem Appell zu mehr Rücksicht und einem bewussteren Miteinander in den sozialen Medien.

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Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

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Instagram / marenwolf Maren Wolf auf dem Coachella-Festival 2026

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Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin