"Magnetisch": Kollege schwärmt von Filmstar Pierce Brosnan

Amir El-Masry stand für den Box-Film "Giant" gemeinsam mit Pierce Brosnan (72) vor der Kamera, als es zu einem schmerzhaften Zwischenfall kam: Während der Dreharbeiten, die in Großbritannien stattfanden, kugelte sich Amir am Set einen Finger aus. Sofort reagierte Pierce, der im Biopic über das Leben von Box-Legende Naseem Hamed dessen legendären Trainer Brendan Ingle spielt. Der frühere James-Bond-Star brach die Szene kurzerhand ab, eilte zu seinem Kollegen und forderte eine Pause vom Dreh, damit sich dieser behandeln lassen konnte. Für Amir, der als Naseem vor der Kamera steht, war laut The Independent in diesem Moment klar, wie sein berühmter Co-Star wirklich tickt – und er konnte es später kaum erwarten, davon zu erzählen.

Im Gespräch mit der Zeitung The Independent geriet Amir regelrecht ins Schwärmen. "Er ist sehr magnetisch", sagte der Schauspieler über Pierce. Es gebe nur wenige Kollegen, die für ihn echte Vorbilder seien – nicht nur wegen ihres Talents, sondern wegen ihrer Haltung. "Pierce trägt sich wie ein Mann, der genau weiß, wo seine Werte und Moral liegen." Besonders beeindruckt zeigte sich Amir davon, wie kompromisslos der Hollywoodstar auf seine Gesundheit pochte, als der Finger ausgerenkt war. "Er war so: 'Vergiss alles – Gesundheit ist Reichtum'." Gerade, weil man in solchen Momenten oft Angst habe, dass die Produktion sauer werde, habe ihn diese Haltung tief beeindruckt. Auch die Familie des echten Brendan Ingle lobte Pierce: Sohn Dominic und Schwester Tara erklärten unter anderem der BBC, wie verblüffend genau der Schauspieler Gestik und Auftreten des Boxtrainers getroffen habe.

Pierce weiß selbst, wie hart ein Dreh körperlich werden kann. In der britischen "Jonathan Ross Show" erinnerte er sich an eine Bootsszene aus "Der Morgen stirbt nie", bei der Holz ihm das Gesicht aufschlitzte; über seiner Lippe trägt er bis heute eine Narbe davon. Trotzdem denkt der gebürtige Ire nicht an den Ruhestand. Gegenüber USA Today erklärte er, dass ihn die Schauspielerei weiter antreibt: Er fühle sich "sehr glücklich", noch immer arbeiten zu dürfen, und wisse gar nicht, was er sonst tun sollte. Die Rollen hätten ihn und seine Familie über Jahrzehnte getragen, und gerade das ständige Spielen und Arbeiten vor der Kamera empfindet der fünffache Vater nach wie vor als belebend.

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

Getty Images Pierce Brosnan und Amir El-Masry bei der UK-Gala von "Giant", 2026

Getty Images Pierce Brosnan, 2024