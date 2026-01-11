Pierce Brosnan denkt trotz 72 Jahren nicht an den Ruhestand

Pierce Brosnan (72) spricht offen über die Frage, die viele Fans umtreibt: Zieht der frühere James-Bond-Star bald einen Schlussstrich unter seine Filmkarriere? In einem neuen Interview mit The Independent, geführt anlässlich seines Biopic-Dramas "Giant", in dem er Boxtrainer Brendan Ingle spielt, wurde der Schauspieler direkt auf das Thema Ruhestand angesprochen. Der Ire, der in London aufwuchs und seit Jahrzehnten Kino- und TV-Hits prägt, wird deutlich: "Ich bin 72, die Zeit vergeht für mich und ich spüre es Ticken. Ich bin diesen Weg schon lange gegangen, aber was sollte ich anderes tun, als wirklich das Leben und die Zeit zu leben, die mir bleibt?" Mit diesen Worten macht Pierce klar, wo er steht – und warum die Bühne sein Antrieb bleibt.

Seinen langen Atem in einer Branche, die er als "launisch" beschreibt, führt der "Mamma Mia!"-Liebling auf ein stabiles Fundament zurück. "Familie, ganz sicher. Ich habe eine großartige Ehefrau, die mir Flügel zum Fliegen gegeben hat", sagt er über Keely Shaye Brosnan in dem Gespräch. Schon zuvor hatte er im Gespräch mit USA Today, damals zur Netflix-Verfilmung "The Thursday Murder Club", betont, wie sehr ihn das Spielen selbst beflügelt: "Das Tun des Schauspielers, das ständige Tun, ist belebend." Ruhestand? Kein konkreter Plan. Eher ein Schulterzucken – er wisse gar nicht, was er ohne die Arbeit anfangen solle, erklärte er dort. Und doch lässt Pierce zwischen den Zeilen spüren, dass er die Uhr hört, die ihn antreibt, jede Rolle bewusst anzunehmen.

Die enge Bindung zu seiner Familie gibt dem Schauspieler Kraft, wie er bereits in früheren Interviews betonte. Pierce wuchs bei einer alleinerziehenden Mutter auf und hat dadurch eine besondere Wertschätzung für seine eigene Vaterrolle entwickelt. "Mein Vatersein beruht allein auf meinen eigenen Instinkten, weil ich keine Bezugsperson dafür hatte", teilte er einst mit. Trotz eines bewegten Lebens bleibt er seiner Leidenschaft für die Schauspielerei treu. Auch abseits der Filmsets ist seine Familie ein zentraler Bestandteil seines Lebens, und er genießt die gemeinsamen Momente mit ihnen, wann immer es seine Arbeit zulässt.

