Karol G investiert Dreifaches ihrer Gage in Coachella-Show

Beim diesjährigen Coachella Music Festival in Indio, Kalifornien, legt Karol G (35) alles in die Waagschale: Die kolumbianische Musikerin tritt beim renommierten Festival als Sunday-Headlinerin auf – und investiert dafür ein Vielfaches ihrer eigentlichen Gage. Laut ihrem Team steckte sie das Dreifache ihrer Festivalvergütung in die Produktion der Show. Das Geld floss unter anderem in Bühnenbild, visuelle Effekte und Proben. Das Ziel: ein spektakuläres Event mit einer Reichweite, die mit dem "Super Bowl" vergleichbar ist.

Obwohl genaue Zahlen nicht öffentlich bekannt sind, verdienen Coachella-Headliner laut dem Branchenblatt The Hollywood Reporter in der Regel mehrere Millionen US-Dollar. Sollte Karols Investition tatsächlich dem Dreifachen ihrer Gage entsprechen, könnte sie sich im achtstelligen Bereich bewegen. Ihr Agent JBeau Lewis von der Talentagentur UTA betonte die strategische Dimension hinter der Entscheidung: "Karol sieht das nicht als einmalige Sache, nach dem Motto 'Ich hab's gemacht und gehe jetzt nach Hause.' Sie ist jemand, die Weltherrschaft sowohl verdient als auch anstrebt, als eine der größten Künstlerinnen auf dem Planeten. Die Show ist Teil eines größeren Plans." Die Rechnung scheint vorerst aufzugehen: Bereits einen Tag nach ihrem ersten Auftritt beim Festival stiegen Karols Spotify-Streams laut Rolling Stone um 15 Prozent, ihre US-Streams sogar um mehr als 35 Prozent.

Karol G, die am Valentinstag 1991 in Medellín, Kolumbien geboren wurde, zählt heute zu den erfolgreichsten lateinamerikanischen Musikerinnen weltweit. Mit ihrer Mischung aus Reggaeton und urbanen Klängen hat sie sich eine riesige internationale Fangemeinde aufgebaut. Der Headliner-Slot beim Coachella Festival ist ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere – und offenbar nur ein Baustein in einer langfristig geplanten Strategie.

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Getty Images Karol G bei den Billboard In Music, Februar 2024

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Instagram / karolg Karol G, Sängerin

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Getty Images Karol G, Sängerin