Alles weg: Pete Davidson zeigt tattoolose Arme bei CinemaCon

Bei der CinemaCon 2026 in Las Vegas hat Pete Davidson (32) jetzt öffentlich gezeigt, was jahrelange Arbeit und ein kleines Vermögen bewirken können: Der Comedian und Schauspieler trat im Dolby Colosseum im Caesars Palace in einem kurzärmeligen Shirt auf – und seine Arme und Hände waren dabei fast vollständig tattoolos. Laut dem Magazin People soll der Schauspieler rund 200.000 Dollar [ca. 170.000 Euro] investiert und sechs Jahre damit verbracht haben, seinen ausgedehnten Tattoo-Schmuck per Laser entfernen zu lassen. Der Aufwand hat sich sichtbar gelohnt.

In der Sendung Today sprach Davidson offen über den schmerzhaften Prozess. Die Tattooentfernung sei "sehr schlimm", erklärte er dabei. "Wenn da draußen jemand schaut und über ein Tattoo nachdenkt: Stell wirklich sicher, dass du es haben willst", warnte er eindringlich. Hinter dem Wunsch nach dem Neuanfang steckt laut einem Insider unter anderem seine Nüchternheit. "Er ist eines Tages aufgewacht und wollte sie einfach weg haben", verriet eine Quelle gegenüber People.

Schon vor vier Monaten hatte Pete seine Fortschritte bei der Tattooentfernung gezeigt. Auf Instagram war er auf einem Foto zu sehen, das seine Freundin Elsie Hewitt gepostet hatte: Pete hielt seine neugeborene Tochter Scottie eng an seiner Brust. Fans bemerkten dabei sofort, wie stark die Tattoos auf seinem Oberkörper bereits verblasst waren. Laut US Weekly steckte er da schon mitten in der Prozedur, mit der er seit 2021 rund 200 Tattoos loswerden wollte.

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Getty Images Pete Davidson promotet bei CinemaCon in Las Vegas den Film "How to Rob a Bank"

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Getty Images Pete Davidson bei den Daily Front Row Fashion Media Awards im Rainbow Room, präsentiert von Redken, 12. September 2025

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Instagram / elsie Pete Davidson mit seiner Tochter