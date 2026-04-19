Bryan Cranston verteidigt "Breaking Bad"-Ehefrau Skyler

Bryan Cranston (70) und Frankie Muniz (40) liefern sich bei einem gemeinsamen Auftritt für das Format "Hot One Versus" eine hitzige Debatte – dabei geht es um eine Breaking Bad-Figur, die noch immer die Gemüter erhitzt. Die beiden trafen sich, um das neue Reboot ihrer gemeinsamen Serie Malcolm mittendrin zu bewerben. Als Bryan gefragt wird, ob er seine TV-Frau Lois aus "Malcolm mittendrin" oder Skyler aus "Breaking Bad" bevorzuge, wählt er Lois – zumindest aus Sicht der Figur. Frankie nutzt die Gelegenheit dann aber für eine ziemlich provokante Aussage, die seinen langjährigen Co-Star sichtlich überrascht.

Frankie betont, ein großer "Breaking Bad"-Fan gewesen zu sein. "Ich wollte Skyler töten, um dein Leben einfacher zu machen", gesteht er dann und erklärt: "Du warst so ein böser Kerl. Du hättest sie einfach loswerden können. Sie hat nur rumgemeckert." Bryan lässt daraufhin seinen Kiefer demonstrativ fallen und verteidigt sowohl die Figur als auch Darstellerin Anna Gunn (57). "Zunächst einmal ist Anna eine hervorragende Schauspielerin", erklärt er. Dann macht er deutlich: "Ihr Mann verschwindet ohne jede Erklärung. Sie ist schwanger. Er stellt Crystal Meth her und Menschen sind gestorben – und sie ist die Zicke?!" Bryan deutet an, dass er und der restliche Cast die Kritik am Charakter Skyler schon damals nicht nachvollziehen konnten.

Skyler gilt als einer der meistgehassten Film- und Seriencharaktere überhaupt – und das, obwohl sie im Gegensatz zu ihrem Serien-Ehemann Walter stets auf das Wohl ihrer Familie konzentriert ist. Vince Gilligan (59), der Macher der Erfolgsserie, sprach schon 2022 mit The New Yorker über das Phänomen. Überrascht stellte er fest, dass selbst Walters brutaler Widersacher Gustavo Fring mehr Sympathien bei den Zuschauern genossen habe. "Es ist seltsam. Ich denke auch nach all den Jahren noch darüber nach", gab er damals zu.

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Getty Images Bryan Cranston, Schauspieler

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Getty Images Premiere von "Malcolm in The Middle: Life's Still Unfair" in New York: Jane Kaczmarek, Frankie Muniz und Bryan Cranston

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Getty Images Bryan Cranston und Anna Gunn bei den Screen Actors Guild Awards 2024