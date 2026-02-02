Royals
Federn und nackte Haut: Das sind die Looks der Grammys 2026

- Promiflash Redaktion
Lesezeit: 2 min

Die Grammy Awards 2026 waren nicht nur ein Highlight für die Musikbranche, sondern auch ein absoluter Hingucker in Sachen Mode. Am 1. Februar strömten Prominente zur Crypto.com Arena in Los Angeles, wo Trevor Noah zum sechsten und zugleich letzten Mal als Moderator des Abends auftrat. Auf dem roten Teppich wurden spektakuläre Looks präsentiert: Lady Gaga (39) beeindruckte in einer schwarzen, skulpturalen Federnrobe, gestaltet von Matières Fécales, während Chappell Roan (27) alle Blicke auf sich zog, als sie in einem durchscheinenden, bordeauxfarbenen Mugler-Kleid erschien. Karol G (34), nominiert für einen Grammy, interpretierte den Naked-Dress-Trend in einer luftigen blauen Spitzenrobe von Paolo Sebastian.

Weitere Stars setzten ebenso modische Statements: Doechii, mit gleich fünf Nominierungen, beeindruckte in einem pflaumefarbenen Korsettkleid von Roberto Cavalli mit einer 13 Fuß langen Rüschenschleppe, während Addison Rae (25) Marilyn-Monroe-Vibes heraufbeschwor. Sie trug eine weiße, tief ausgeschnittene Alaïa-Robe mit asymmetrischem Schnitt. Auch Sabrina Carpenter (26) und Tyla begeisterten mit ihren verführerischen Naked-Dress-Looks und spielten gekonnt mit Transparenz und Details. Die musikalische Elite verzichtete keinesfalls auf Glamour und bewies einmal mehr, dass die Grammys auch eine Bühne der Extravaganz und Kreativität sind.

Für Karol G war der Abend kurz nach Verkündung ihrer Trennung nicht nur ein modisches Highlight: Die Sängerin ist bekannt für ihre großen Auftritte und ihren innovativen Style, mit dem sie regelmäßig Fans und Modekritiker begeistert. Zuletzt sprach sie in Interviews oft über ihre Inspiration aus lateinamerikanischer Kultur, die auch in ihren Schmuckstücken und Kleidungsdetails sichtbar wird. Die Grammy Awards boten somit die perfekte Gelegenheit, um einmal mehr ihre Facetten zu zeigen – eindrucksvoll und glamourös.

Lady Gaga bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026
Getty Images
Lady Gaga bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026
Addison Rae bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles
Getty Images
Addison Rae bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles
Sabrina Carpenter bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles
Getty Images
Sabrina Carpenter bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles
Karol G bei den 68. Annual Grammy Awards in Los Angeles
Getty Images
Karol G bei den 68. Annual Grammy Awards in Los Angeles
Tyla bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles
Getty Images
Tyla bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles
Chappell Roan bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles
Getty Images
Chappell Roan bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles
Doechii bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026
Getty Images
Doechii bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026
