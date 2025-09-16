Coachella 2026: Diese Künstler sind als Headliner bestätigt

Die Musikfans können sich nächstes Jahr auf eine Megashow freuen: Das Line-up des Coachella 2026 wurde bekanntgegeben. Justin Bieber (31) wird am Samstagabend als Main-Act auf der Bühne stehen. Mit ihm als Headliner treten auch Sabrina Carpenter (26) am Freitag und Karol G (34) am Sonntag auf. Das Festival findet wie gewohnt in Indio, Kalifornien, statt. An den Wochenenden vom 10. bis 12. April sowie vom 17. bis 19. April sorgen Justin & Co. für die musikalischen Highlights. Justin hat erst vor Kurzem mit seinen Alben "Swag" und "Swag II" neue Musik veröffentlicht, also ein perfekter Zeitpunkt für neue Live-Auftritte.

Neben den Hauptacts können sich die Besucher auf eine ganze Reihe weiterer Highlights freuen. Am Freitag steht nämlich nicht nur Sabrina Carpenter, die in diesem Jahr mit ihrem Album "Man's Best Friend" die Popwelt eroberte, auf der Bühne, auch The XX, Teddy Swims und Central Cee stehen im Fokus. Am Samstag sorgen, neben Justin Bieber, auch die Kultband The Strokes und Labrinth (36) für Stimmung. Der Sonntag verspricht mit Karol G und Auftritten von Iggy Pop, Young Thug (34) und FKA Twigs (37) ein grandioses Finale. Ein besonderer Hingucker ist zudem die Weltpremiere von "Anyma Presents AEden".

Für Justin Bieber ist Coachella kein unbekanntes Terrain, und er hat sich über die Jahre als einer der größten Acts der Popwelt etabliert. Karol G hat sich als eine der stärksten Stimmen des Reggaeton einen festen Platz in der Musikszene erarbeitet und wird das Event gebührend abschließen. Sabrina Carpenter hingegen kehrt mit neuem Schwung zurück in den Festivalzirkus, nachdem sie ihren Hit "Espresso" vor zwei Jahren genau hier der Welt präsentierte. Fans dürfen sich auf ein Wochenende voller unvergesslicher Momente freuen.

IMAGO / Cover-Images Justin Bieber, Sänger

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Karol G bei den Billboard In Music, Februar 2024