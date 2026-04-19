Raúl Richter bei AYTO-VIP: Das denkt Emma Fernlund darüber

Bei der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love treffen zwei bekannte Gesichter aufeinander, die sich bereits aus dem Sommerhaus der Stars kennen: Schauspieler Raúl Richter (39) und Realitystar Emma Fernlund (25) sind beide als Kandidaten mit dabei. Mit 39 Jahren ist Raúl der älteste Teilnehmer der diesjährigen Staffel. Für Emma war sein Auftauchen in der Villa offenbar eine echte Überraschung – und das nicht nur wegen seines Alters. Im Promiflash-Interview verrät sie, wie sie auf das Wiedersehen mit dem Schauspieler reagiert hat.

Die beiden verbindet nämlich eine gemeinsame Vergangenheit, die nicht ganz reibungslos verlief. Dass Raúl nun plötzlich in der Villa stand, hatte Emma offenbar überhaupt nicht auf dem Schirm. "Dass der Raúl auf einmal da stand, fand ich ein bisschen witzig, weil wir hatten ja im Sommerhaus eine negative Vorgeschichte und damit habe ich natürlich gar nicht gerechnet, aber ihr werdet sehen, das bringt richtig frischen Wind rein", erklärt sie gegenüber Promiflash.

Raúl ist kein Unbekannter in der Realitywelt: Der Schauspieler wurde einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt und wagte sich in der Vergangenheit bereits in verschiedene Realityformate. Emma wiederum machte sich als Realitystar und Social-Media-Persönlichkeit einen Namen. Ob die beiden ihre Differenzen aus dem "Sommerhaus der Stars" nun hinter sich lassen können, dürfte die Zuschauer der neuen Staffel mit Spannung verfolgen.

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RTL / Katya Bulgakova Emma Fernlund, "Are you the One – Realitystars in Love"-Kandidatin

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RTL / Katya Bulgakova Raúl Richter, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

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RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars", 2024