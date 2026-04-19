Ohne Keith Urban: Nicole Kidman startet neu in Hollywood

Nach ihrer Scheidung von Keith Urban (58) Anfang 2026 meldet sich Nicole Kidman (58) mit einem großen neuen Projekt zurück. Die Schauspielerin übernimmt die Hauptrolle in der Amazon-Prime-Video-Serie "Scarpetta" – einer achtteiligen Krimithrillerserie, in der sie die Gerichtsmedizinerin Dr. Kay Scarpetta spielt. Die Figur basiert auf den Bestseller-Romanen von Patricia Cornwell und ist dort längst Kult. Die Serie erzählt Scarpettas Geschichte auf zwei Zeitebenen: von ihren frühen Jahren als Chefgerichtsmedizinerin in den späten 90er-Jahren bis in die Gegenwart. Im Magazin Hello! sprach Nicole nun offen über die Rolle und ihren persönlichen Neuanfang.

Die Schauspielerin verriet, dass ihr die Rolle nicht zum ersten Mal angeboten wurde. "Es ist eigentlich eine Rolle, die mir vor langer Zeit zum ersten Mal angeboten wurde", erklärte sie. Damals habe das Skript noch nicht gestimmt. Inzwischen sei sie aber überzeugt, dass sie der legendären Figur gerecht werden kann. Dabei betonte Nicole, dass sie stets die Spontaneität und den Reiz des Neuen suche: "Es gibt keine Methode im Wahnsinn. Es gibt den Wunsch nach Spontaneität und den Drang, immer etwas Neues auszuprobieren." Auch auf ihre Karriere blickte die Schauspielerin mit großer Dankbarkeit zurück: "Ich denke nur daran, wie viel Glück ich hatte und noch habe, als Schauspielerin arbeiten zu dürfen. Ich bin so dankbar für einen Job, den ich liebe."

Privat hat Nicole seit September 2025 ein neues Kapitel aufgeschlagen. Damals wurde die Trennung von Ehemann Keith Urban bekannt, den sie im Juni 2006 geheiratet hatte. Nachdem sich das Paar fast 20 Jahre lang das Leben geteilt hatte, wurde die Scheidung im Januar 2026 offiziell. Gemeinsam haben die beiden zwei Töchter: Sunday Rose und Faith Margaret. Trotz ihres vollen Terminkalenders ist die Zeit mit ihren Kindern für Nicole das Wichtigste. "Ich liebe es, einfach Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ich liebe es, meinen Pyjama anzuziehen. Ich weiß, das klingt unglaublich langweilig!", sagte sie mit einem Augenzwinkern gegenüber Hello!.

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Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025

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Getty Images Keith Urban, Sunday Rose (2. v.l.), Faith Margaret (3. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024