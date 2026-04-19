Natascha Ochsenknecht meint: Yeliz lernt nicht aus Fehlern

Im Rahmen der neuen Staffel von Diese Ochsenknechts hat sich Natascha Ochsenknecht (61) gegenüber Promiflash offen über ihr Verhältnis zu Yeliz Koc (32) geäußert – und dabei klang sie alles andere als begeistert. Die Mutter von Jimi Blue Ochsenknecht (34), mit dem Yeliz die kleine Snow (4) hat, findet offenbar klare Worte, wenn es um die Influencerin geht. "Na ja, sagen wir doch mal ganz einfach so: Was war denn die letzte Zeit wieder in der Presse? Es gibt halt Menschen, die lernen nichts aus ihren Fehlern und machen sie immer wieder. Dann muss man das ja auch nicht lustig finden", sagte Natascha. Worauf sie damit konkret anspielt, ließ sie offen.

Mit ihrer Enkelin Snow läuft es dagegen offenbar deutlich harmonischer. Trotz eines vollen Terminkalenders, der zuletzt viele Reisen mit sich brachte, hält Natascha regelmäßig Kontakt zur Kleinen – per FaceTime. Einen persönlichen Besuch konnte sie zuletzt nicht einplanen, das soll sich aber bald ändern. "Also, das mit Snow ist alles super", betonte sie. Persönlich wolle sie die Dreijährige demnächst wieder besuchen.

Das Verhältnis zwischen Natascha und Yeliz war schon in der Vergangenheit nicht frei von Spannungen. Als Yeliz im Dschungelcamp über ihren Ex Jimi sprach und dabei Details aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit preisgab, zeigte sich Natascha öffentlich enttäuscht – nach ihren Angaben hatte es eine Abmachung gegeben, dass das Thema nicht angesprochen werden würde. Jimi und Yeliz, die ihre Tochter Snow Elanie im Oktober 2021 bekamen, hatten eine turbulente Trennung hinter sich, nach der Jimi lange Zeit keinen Kontakt zu seiner Tochter hatte.

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IMAGO / Panama Pictures Natascha Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

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IMAGO / Marja Jimi Blue Ochsenknecht, Reality-TV-Bekanntheit