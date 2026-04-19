"Avengers 5"-Trailer zeigt Robert Downey Jr. als Dr. Doom

Marvel lässt die Bombe platzen: Bei der diesjährigen CinemaCon wurde der brandneue Trailer zu Avengers: Doomsday gezeigt – mit Robert Downey Junior (61) als furchteinflößendem Doctor Doom. Verschiedene Branchenportale, deren Reporter und Informanten vor Ort waren, berichten über das enthüllte Filmmaterial. Laut Deadline warnt Professor X gleich zu Beginn des Trailers vor einer düsteren Wahl: "Etwas kommt, etwas, das wir vielleicht nicht abwehren können. Bevor dieser Tag vorbei ist, stehen wir vor einer undenkbaren Entscheidung." Auch Thor kommt dem Bericht nach im Clip zu Wort: "Wir werden ein Wunder brauchen", sagt er dort. Weitere Marvel-Charaktere, die im Trailer zu sehen sind und sich dem Kampf gegen Doom anschließen, sind unter anderem Shang-Chi (Simu Liu, 37), Yelena Belova (Florence Pugh, 30) und die Thunderbolts, Namor (Tenoch Huerta, 45) und die Black Panthers, Gambit (Channing Tatum, 45), die Fantastic Four und Magneto (Ian McKellen, 86). Kinostart ist der 18. Dezember 2026.

Der Trailer zeichnet ein apokalyptisches Bild: Das Schild der "Xavier’s School for Gifted Youngsters" liegt in Trümmern, Charles Xavier kauert am Fenster, als ein gewaltiges Feuer lodert – so die Schilderungen des Magazins Entertainment Weekly. Ein Profilshot zeigt Robert als Doctor Doom, wobei sein grüner Umhang einen Teil seines Gesichts verdeckt. Wenig später schwingt Chris Hemsworths (42) Thor seine Axt, doch Doctor Doom stoppt die Attacke lässig mit der Handfläche – ein Indiz dafür, wie mächtig der neue Superschurke ist. Berichten zufolge können Fans in dieser Szene einen ersten Blick auf Dooms ikonische metallene Maske erhaschen. "Avengers: Doomsday" spannt den Bogen über das Multiversum und bringt Figuren aus verschiedenen Realitäten zusammen, darunter Mitglieder der X-Men. Regie führen Joe und Anthony Russo (56), die auch den Nachfolger "Avengers: Secret Wars" stemmen.

Für viele Fans ist der neue Film vor allem ein großes Wiedersehen mit bekannten Gesichtern und eine Zusammenführung verschiedener Marvel-Ären: Bereits im Dezember bestätigte ein weiterer Teaser, dass Chris Evans (44) erstmals seit "Avengers: Endgame" als Steve Rogers auf die Kinoleinwände zurückkehren wird. Patrick Stewart (85), Ian McKellen und James Marsden (52) kehren als Professor Xavier, Magneto und Cyclops aus den klassischen "X-Men"-Filmen zurück, unterstützt von Alan Cumming (61) als Kurt Wagner, Rebecca Romijn (53) als Mystique und Kelsey Grammer (71) als Hank McCoy. Dazu gesellen sich MCU-Lieblinge wie Paul Rudd (57) als Ant-Man, Anthony Mackie (47) als Sam Wilson, Tom Hiddleston (45) als Loki sowie Winston Duke als M'Baku und Letitia Wright (32) als Shuri, die im Trailer in einer großen Versammlung mit Namor und den Fantastic Four auftauchen. Außerdem bringt Chris Hemsworth seine Tochter India Rose erneut mit vor die Kamera. Die 13-Jährige spielte schon in "Thor: Love and Thunder" seine Filmtochter Love – ein weiteres Familienprojekt des Stars vor der Marvel-Kulisse.

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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Getty Images Robert Downey Junior auf der Comic-Con 2024 in San Diego

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ActionPress/Everett Collection Chris Hemsworth als Thor in "The Avengers"