Nach Showsieg: Darum machte Daniel mit Sabrina Wlk Schluss

Gemeinsam gewannen Daniel Fischer und Sabrina Wlk die zweite Staffel der österreichischen Datingshow "Match in Paradise" – doch das gemeinsame Liebesglück hielt nicht lange an. Kaum waren die Kameras ausgeschaltet, beendete Daniel die Beziehung per WhatsApp. Nun treffen die beiden in der zweiten Staffel von "Match My Ex" wieder aufeinander – und dabei werden alte Wunden aufgerissen. Daniel packt offen darüber aus, warum er nach dem Showende so schnell die Reißleine zog.

In der Villa lässt der Realitystar kein gutes Haar an seiner Ex. Gegenüber seinen Mitstreitern Tim Kühnel und Alan Wey prahlt er sogar damit, Sabrina damals "in den Wind geschossen" zu haben. In der Show erklärt Daniel außerdem: "Dort wirklich super harmoniert, eine Superzeit gehabt. Allerdings, als wir rausgegangen sind als Paar, habe ich sehr, sehr schnell im echten Leben gemerkt: 'Okay, ich möchte keine Beziehung mit ihr.' Meiner Meinung nach lebt Sabrina in einer Scheinwelt. Die braucht Unmengen an Aufmerksamkeit. Ihre Persönlichkeit ist einfach Trash. Für mich ist es eine Genugtuung, dass ich sie in den Wind geschossen habe." Sabrina wirft ihm hingegen vor, ihr während der Show nur etwas vorgespielt zu haben – und behauptet, er sei überhaupt erst durch sie ins Reality-TV-Geschäft gekommen.

Auch Sabrina, die derzeit mit ihrer neuesten Schönheits-OP für Aufruhr sorgt, zeigt sich in der Sendung alles andere als begeistert von dem Wiedersehen. Als sie in die Villa einzieht, kommentiert sie die Situation vor der Kamera trocken: "Der Fiebertraum kann beginnen. Jesus." Ihrem Ex gibt sie zwar noch eine Umarmung, lässt danach jedoch sofort spitze Kommentare folgen. "Du bist ja nur meinetwegen hier", stichelt sie in seiner Richtung. Daniel wirft ihr daraufhin vor, ständig Drama zu suchen. In "Match in Paradise" hatten die beiden noch als Pärchen die Show gewonnen – von dieser Harmonie scheint heute nicht mehr viel übrig geblieben zu sein.

Alle Folgen der zweiten Staffel von "Match My Ex" kannst du kostenlos auf Joyn streamen. Start der brandneuen Staffel ist Freitag, 17. April 2026.

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Collage: Instagram / danielfischer28, Instagram / sabrinawlk Collage: Daniel Fischer und Sabrina Wlk

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Joyn Daniel Fischer, "Match My Ex"-Kandidat

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Instagram / sabrinawlk Sabrina, Reality-TV-Bekanntheit

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