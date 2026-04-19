Kandidatin enthüllt: So laufen "Shopping Queen"-Dreharbeiten

Eine "Shopping Queen"-Kandidatin gewährt ihren Fans einen ungewöhnlich ehrlichen Blick hinter die Kulissen der beliebten Vox-Sendung. Dani, die an der Show teilgenommen hat, teilte auf TikTok ein Video, das zeigt, wie sie vor ihrer Laufsteg-Einlage von einem Produktionsmitarbeiter genauestens eingewiesen wird. Der Mitarbeiter erklärt ihr, wo sie auf dem Laufsteg stehenbleiben und posen soll – darunter etwa eine sogenannte "Wechselposition" sowie eine "Kritikposition". Als Dani beim ersten Versuch hinter einer Stellwand verschwindet und kurz nicht auffindbar ist, kommentiert der Mitarbeiter das mit einem Schmunzeln. Beschämt grinsend findet sie beim zweiten Anlauf dann die richtige Position. Gefilmt wird das Ganze von Danis Mann, der hinter der Kamera steht.

In der Caption schreibt Dani: "Das Team vor Ort war sehr nett und auch mega lustig, wie man sieht." In den Kommentaren unter dem Video nutzte die Teilnehmerin währenddessen die Gelegenheit, um ihre Fans über den tatsächlichen Ablauf der Sendung aufzuklären. Auf die überraschte Reaktion eines Fans, der dachte, der Walk sei komplett spontan, antwortete sie: "Ist er auch, nur wie oft du läufst und wo du stehen bleiben sollst, wird besprochen, ist ja wichtig für die Kameras."

Den Produktionsmitarbeiter, den manche Fans in den Kommentaren als anstrengend empfanden, verteidigte Dani: "Fand ich nicht, er war super sympathisch." Trotz aller Vorgaben zog sie ein positives Fazit: "Ich hatte richtig viel Spaß." Die Show "Shopping Queen" läuft seit Jahren erfolgreich auf Vox und wird von Stardesigner Guido Maria Kretschmer (60) moderiert. Einmal jährlich treten die besten Kandidatinnen des Jahres im großen Finale gegeneinander an – zuletzt gewann Daniela aus Stuttgart die begehrte Krone der "Shopping Queen des Jahres 2025" und sicherte sich damit eine Kreuzfahrt im Wert von 5.000 Euro.

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RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

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TikTok / ps.dani4 Kandidatin Dani hinter den Kulissen bei "Shopping Queen"

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"Shopping Queen"-Bus