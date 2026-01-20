Nach drei Jahren: Latin-Stars Karol G und Feid sind getrennt

Karol G (34) und ihr langjähriger Partner Feid sollen sich getrennt haben. Berichten von TMZ zufolge haben die beiden Latin-Popstars ihre Beziehung bereits vor einigen Monaten "stillschweigend beendet". Einen Rosenkrieg soll es keinen geben. Stattdessen sei das Liebes-Aus einvernehmlich. Karol und Feid wollen weiter Freunde bleiben und ein gutes Verhältnis aufrechterhalten, so ein Insider. Die genauen Gründe für die Trennung sind derweil nicht bekannt, ebenso hat das Ex-Paar sich noch nicht selbst geäußert. Damit endet eine Liebesgeschichte von rund drei Jahren.

Im Frühjahr vergangenen Jahres machte Karol ihre Beziehung zu Feid öffentlich. Bei der Premiere der Dokumentation "Karol G: Tomorrow Was Beautiful" strahlten sie gemeinsam und Arm in Arm auf dem roten Teppich. Nur wenige Stunden zuvor war die 34-Jährige in der Today Show zu Gast und schwärmte, sie habe "die Liebe ihres Lebens" gefunden – ohne den Namen ihres Partners zu nennen. Im Nachhinein war das aber eine romantische Liebeserklärung an Feid. Zu dem Zeitpunkt sollen Karol und Feid allerdings schon einige Zeit zusammen gewesen sein.

Das erste Mal wurden die beiden bereits 2021 in Verbindung gebracht – damals allerdings auf rein beruflicher Natur: Sie arbeiteten gemeinsam an dem Song "FRIKI" und wurden im Zuge dessen auch mehrmals zusammen gesehen. Das heizte lange vor dem offiziellen Red-Carpet-Debüt die Gerüchteküche an. 2023 bestätigte Karol dann, in einer Beziehung zu sein, allerdings ohne die Identität ihres Partners preiszugeben. Nachdem sie ihren Partner dann aber der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, erklärte die gebürtige Kolumbianerin in einem Interview mit Just Jared, dass es in einem Beruf, in dem man viel unterwegs ist, gar nicht so leicht sei, jemanden kennenzulernen. Dass sie beide Musiker seien, vereinfache vieles: "Er macht dasselbe und ist eine gute und besondere Seele, also ist es ein Segen, ihn zu haben, und er versteht, was ich tue."

Getty Images Feid und Karol G bei der Premiere von "Karol G: Tomorrow Was Beautiful" im Mai 2025

Getty Images Karol G im Januar 2024

Getty Images Feid und Karol G bei den 25. Latin Grammy Awards im Kaseya Center in Miami

