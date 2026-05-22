Nach Vorwürfen: Christian Ulmen verliert den nächsten Job

Die Negativschlagzeilen der vergangenen Monate haben erneut Konsequenzen für Christian Ulmen (50). Seine Ex-Frau Collien Fernandes (44) warf ihm vor, er habe Fake-Profile mit pornografischen Inhalten über sie erstellt und Sex-Chats mit Männern geführt. Wie viel Wahrheit in den Anschuldigungen steckt, wird aktuell untersucht und es gilt die Unschuldsvermutung. Doch der Imageschaden für den Schauspieler ist deutlich zu spüren. Nun haben die Produzenten der Kinderhörspiele von den "Grüffelo"-Geschichten laut Bild beschlossen, Christians Sprecherrolle der kleinen Maus neu zu vertonen. Statt ihm wird im Anschluss der Synchronsprecher Tim Kreuer zu hören sein. Die Hörspiele wurden für die Tonieboxen produziert und gehören zu den beliebtesten – der "Männerherzen"-Darsteller war in "Der Grüffelo" und "Das Grüffelokind" zu hören.

Das Unternehmen Tonies hatte die "Grüffelo"-Hörspiele nach Bekanntwerden der Vorwürfe vorübergehend aus dem Onlineshop entfernt. Nun werden sie mit neuer Vertonung zurückkommen. Das heißt aber auch, dass Christian nicht nur in Zukunft nicht mehr zu hören sein wird, sondern gänzlich. "In den vergangenen Monaten haben wir außergewöhnlich viel Feedback unserer Community zur Vertonung des Tonies 'Der Grüffelo' und 'Das Grüffelokind' erhalten. Viele Eltern und auch Handelspartner haben sich mit Sorgen und Bedenken an uns gewandt", erklärt ein Sprecher von Tonies dem Magazin. Ein genaues Datum für die Neuveröffentlichung konnte er aber noch nicht nennen.

Tonies ist nicht der erste Arbeitgeber, der sich von Christian trennt. Auch die Produktionsfirma ProSiebenSat.1, die hinter der Erfolgsserie "Jerks" stand, zog Konsequenzen. "Auch wenn die Unschuldsvermutung gilt, sind wir zum Schutz der Firma bereits mit Christian Ulmen im Gespräch, seine Gesellschafteranteile zurückzugeben. Bereits seit Mai 2023 ist er nicht mehr in der Geschäftsführung der Pyjama Pictures. Darüber hinaus sind keine weiteren Projekte mit Christian Ulmen als Showrunner in Planung", erklärte das Team in einem Instagram-Statement. "Jerks" verschwand zudem aus dem hauseigenen Streaming-Portal. Auch der Onlineversandhändler Shop Apotheke stoppte die Ausstrahlung der Werbespots mit dem 50-Jährigen.

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Getty Images Christian Ulmen, August 2016

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Getty Images Christian Ulmen und Collien Fernandes im April 2024 in Berlin

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Getty Images Fahri Yardim und Christian Ulmen, Januar 2018

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