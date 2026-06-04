Gewusst? Nicolas Cage brachte Johnny Depp zur Schauspielerei

Nicolas Cage (62) hat in einem Interview mit Variety eine Anekdote aus seinen frühen Hollywood-Jahren geteilt, die die Karriere von Johnny Depp (62) für immer verändern sollte. Die beiden lernten sich in jungen Jahren in Los Angeles kennen – unter durchaus ungewöhnlichen Umständen. "Wir trafen dasselbe Mädchen, und er kam nach L.A. und wollte mich eigentlich nicht mögen", erinnerte sich Nicolas. Doch die anfängliche Skepsis löste sich schnell auf. Die beiden wurden enge Freunde, und an einem Nachmittag beim Monopolyspielen kam es zu einem Gespräch, das Johnnys Leben auf den Kopf stellen sollte.

Damals steckte der spätere Weltstar in ernsthaften Geldschwierigkeiten. "Er verkaufte Kugelschreiber, glaube ich, und ich ließ ihn in meiner Wohnung wohnen, aber dann fing er an, mein Geld zu stehlen, um sich Drinks zu kaufen", erzählte Nicolas gegenüber Variety. Johnnys eigentlicher Traum war die Musik – er war Gitarrist und wollte von einer Karriere als Musiker leben. Als Nicolas ihm vorschlug, es mit der Schauspielerei zu versuchen, winkte er zunächst ab: "Er sagte, 'Ich kann nicht schauspielern.' Und ich sagte, 'Doch, kannst du. Warum gehst du nicht einfach zu meinem Agenten?'" Der Rest, so Nicolas, sei Geschichte: "Er war eine 'Overnight Sensation', wie man so sagt."

Das erste Casting, das der Agent für Johnny organisierte, war die Rolle in dem Horrorfilm "Nightmare on Elm Street" aus dem Jahr 1984 – Johnny bekam die Rolle noch am selben Tag des Vorsprechens. Wenige Jahre später folgte mit der TV-Serie "21 Jump Street" ab 1987 der endgültige Durchbruch, der ihn zum Teenie-Idol machte. Heute gehört Johnny zu den bekanntesten Schauspielern der Welt – und soll Berichten zufolge möglicherweise sogar als Captain Jack Sparrow in die Fluch der Karibik-Reihe zurückkehren.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nicolas Cage und Johnny Depp

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Getty Images Johnny Depp in "Sleepy Hollow"

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Imago Nicolas Cage in "Lord of War", 2005

ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow