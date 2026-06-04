Katie Price' Ehemann kommt nur gegen diese Mega-Summe frei

Für die Freilassung von Katie Prices (48) Ehemann Lee Andrews aus einem Gefängnis in Dubai soll eine enorme Summe fällig werden. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, muss Lee über 100.000 Pfund bezahlen, um aus der Haft entlassen zu werden. Das entspricht umgerechnet rund 115.000 Euro. Zunächst war noch von einem deutlich kleineren, nur vierstelligen Betrag die Rede. Katie kämpft nun in Dubai für Lees Freiheit und ist dabei, die nötigen Unterlagen für die Freilassung ihres Mannes und das Geld zu besorgen. Ein Insider erklärte gegenüber dem Blatt: "Katie versucht verzweifelt, Lee aus dem Gefängnis zu holen. Trotz allem ist Lee ihr Mann, und Katie will ihn rausbekommen und die Antworten erhalten, die sie so dringend braucht."

Die Hintergründe rund um Lees Festnahme hatten in den vergangenen Tagen bereits für viel Wirbel gesorgt. Eigentlich sollte er gemeinsam mit Katie bei "Good Morning Britain" auftreten, erschien dort aber nicht. Danach wurde bekannt, dass der britische Staatsbürger in Dubai festgehalten wird. Zunächst hatte Katie eine Inhaftierung noch abgestritten, später sprach sie sogar davon, ihr Mann sei entführt worden. Inzwischen bestätigte sie jedoch selbst, dass Lee tatsächlich hinter Gittern sitzt. Als Grund für Lees Gefängnisaufenthalt kursierten erst Berichte über einen Spionageverdacht, später stellte sich heraus, dass es sich um eine "private zivilrechtliche Angelegenheit" handeln soll.

Auch Katie selbst gab ihren Fans inzwischen einen Einblick, wie turbulent ihre Tage in Dubai aktuell ablaufen. In einem auf Facebook geteilten Video erklärte sie: "Heute muss ich zu Gerichten, ins Gefängnis und auf eine Polizeidienststelle. Und wer weiß, was der heutige Tag bringen wird? Ich habe vier Stunden geschlafen, nicht mal das." Die TV-Bekanntheit steht schon seit vielen Jahren regelmäßig mit ihrem Privatleben in der Öffentlichkeit. Besonders ihr Liebesleben und ihr Familienalltag sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Nun verfolgen ihre Follower gespannt, wie es zwischen Katie und Lee weitergeht – und wie das Gefängnisdrama ausgehen wird.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026