Hoffnung: Collien Fernandes wünscht sich eine neue Beziehung

Nach einer schmerzhaften Trennung öffnet sich Collien Fernandes (44) wieder für die Liebe. Die Moderatorin war 14 Jahre lang mit Schauspieler Christian Ulmen (50) verheiratet – von einem friedlichen Abschluss kann jedoch keine Rede sein: Die Vorwürfe rund um das Ehe-Aus sind inzwischen Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. Trotzdem hat Collien ihren Glauben an die Liebe nicht verloren, wie sie in einem Interview bei "Exklusiv Weekend" erklärte. "Grundsätzlich würde ich schon weiterhin mit einem Mann wieder eine Beziehung eingehen wollen. Also ich habe da die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass es da draußen auch ordentliche Typen gibt", betonte sie gegenüber Moderatorin Frauke Ludowig (62).

Auf die Frage, wo sie sich in Zukunft sehe, gab sich Collien offen und nachdenklich zugleich. Ob sie noch einmal heiraten würde? "Keine Ahnung! Aber natürlich in einer glücklichen Partnerschaft, wo hoffentlich nicht irgendwie heimlich Dinge passieren, von denen ich nichts weiß, die ich schlimm fände, wenn ich sie wüsste", meinte Collien. Vor allem träumt sie von einem harmonischen Alltag: "Einfach so ein schönes Familienleben, so wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Ob jetzt auf Mallorca oder woanders." Die Schauspielerin ist inzwischen auch schon wieder auf Dates unterwegs. "Es funktioniert viel besser jetzt. Und es ist auch viel leichter, wenn die Männer um die Geschichte wissen", so Collien. Sie betonte außerdem, dass sie inzwischen wieder in der Lage sei, Männern zu vertrauen – wenn auch mit mehr Bedacht als früher.

Mit dem Schritt in die Öffentlichkeit tut sich Collien seit der Trennung sichtlich leichter. Nachdem sie Mitte März Strafanzeige wegen digitaler Gewalt gegen ihren Ex-Mann gestellt hatte, hatte sie sich zunächst weitgehend aus dem Branchenleben zurückgezogen. Mit ihrem Auftritt beim Deutschen Filmpreis in Berlin meldete sie sich dann zurück – und gibt nun auch in Interviews Einblicke in ihren Heilungsprozess. "Man hat einfach den Zug aufs richtige Gleis gesetzt und der fährt dann von allein weiter und ich kann einfach Eis essen und am Strand liegen mit einem Menschen, der mir guttut", beschrieb sie ihr derzeitiges Lebensgefühl. Zu Christian hat sie heute noch Kontakt – ausschließlich wegen ihrer gemeinsamen Tochter.

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Imago Collien Fernandes beim Deutschen Filmpreis 2026 im Theater am Potsdamer Platz in Berlin

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Imago Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes beim Bundespresseball 2024 im Hotel Adlon Kempinski Berlin

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Imago Collien Fernandes beim Fest der Produktionsallianz 2025 im Tipi am Kanzleramt in Berlin