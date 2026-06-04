Vor dem Talkshow-Aus: Bei Kelly Clarkson kullern die Tränen

In einer neuen Folge der "The Kelly Clarkson Show", die nur noch bis Herbst 2026 ausgestrahlt wird, erlebte die Gastgeberin Kelly Clarkson (44) einen hochemotionalen Moment vor laufenden Kameras. Kurz vor dem Ende eines Interviews ergriff die Schauspielerin Rita Wilson (69) überraschend das Wort, um die vergangenen Jahre der erfolgreichen Daytime-Sendung öffentlich zu würdigen. Die 69-Jährige sprach stellvertretend für Millionen von Fans und lobte vor allem die besondere Verbindung aus tiefgründigem Talk und hochkarätigen Musikeinlagen. Jene unerwartete Liebeserklärung traf die Moderatorin mitten ins Herz: Dicke Tränen kullerten ihr über die Wangen, während das Studiopublikum die emotionale Rede gebannt verfolgte.

Die Hollywood-Größe sparte dabei laut E! News nicht mit Komplimenten: Kelly habe das Tagesprogramm im TV nachhaltig verändert und vor allem mit ihren legendären "Kellyoke"-Performances einen völlig frischen Wind auf den Bildschirm gebracht. Besonders hob Rita hervor, wie großzügig die Sängerin ihre Bühne stets für andere Talente geöffnet habe, was ihr eigenes Leben spürbar beeinflusste. Während die Zuschauer im Saal lautstark jubelten, wurde Kelly immer wieder von ihren Gefühlen übermannt. Nach dem kurzen, humorvollen Abwehrversuch "Ich weine nicht" bedankte sie sich schließlich leise mit den Worten "Das ist so lieb", bevor sich beide Frauen innig umarmten.

Hinter den Kulissen fiel die Entscheidung über das endgültige Finale der Show indes sehr bewusst. In der TV-Sendung Today offenbarte die Musikerin, die mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (†48) die gemeinsamen Kinder River und Remington bekam, dass sich das Familienleben nach dem Tod ihres ehemaligen Partners stark verändert habe. Sie habe neu gelernt, wie kostbar die Zeit sei, und wolle beruflich fortan kürzertreten. Ein kompletter Rückzug aus der Öffentlichkeit steht für die einstige Castingshow-Ikone jedoch nicht an: Unter anderem kehrt sie demnächst als Coach für die 30. Staffel von The Voice ins US-Fernsehen zurück.

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IMAGO / TheNews2 Kelly Clarkson, Sängerin

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Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Januar 2024

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Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2018