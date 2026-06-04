Jennifer Lopez kürt Brett Goldstein zu ihrem Romcom-Liebling

Mit Filmen wie "Manhattan Love Story", "Wedding Planner" und "Das Schwiegermonster" hat sich Jennifer Lopez (56) längst als Königin der romantischen Komödien etabliert. Nun kehrt die Sängerin und Schauspielerin mit "Office Romance" ins Genre zurück – und stellt ihrem neuen Leinwandpartner Brett Goldstein dabei gleich das größte Kompliment aus: Bei der Premiere des Films in Los Angeles erklärte Jennifer gegenüber The Hollywood Reporter, dass Brett unter all ihren bisherigen Romcom-Kollegen auf Platz eins steht. "Nummer 1. Lasst uns kein Blatt vor den Mund nehmen", verkündete sie. Der 45-Jährige, der während des Gesprächs selbst neugierig auf ihre Antwort war, durfte sich damit offiziell als ihren liebsten Liebesfilm-Partner bezeichnen.

In "Office Romance", der am 5. Juni bei Netflix erscheint, spielen Jennifer und Brett ein heimliches Liebespaar: Sie verkörpert Jackie Cruz, die CEO eines großen Unternehmens, die sich in ihren neu eingestellten Mitarbeiter Daniel Blanchflower verliebt. Dass der Film überhaupt zustande kam, ist dabei maßgeblich Jennifer zu verdanken. Brett, der das Drehbuch gemeinsam mit Joe Kelly schrieb, hatte die Rolle der Jackie von Anfang an gezielt für sie konzipiert. "Sie haben mir das Drehbuch geschickt und gesagt: 'Das haben wir extra für dich geschrieben. Wenn du es nicht machst, drehen wir den Film gar nicht erst'", verriet Jennifer in einem Interview beim Radiosender Sirius XM.

Die Chemie zwischen den beiden, über die auch privat Liebesgerüchte kursierten, entwickelte sich schon früh. Gegenüber dem Magazin People schwärmte Jennifer Mitte Mai davon, wie sehr sie Brett überrascht habe: "Ich dachte, er würde mehr wie sein Charakter sein, aber er war so sanft und süß und völlig anders." Gemeint ist Bretts bekannteste Rolle als rauer Fußballprofi Roy Kent in der Erfolgsserie "Ted Lasso", von der Jennifer nach eigenen Angaben ein großer Fan ist. Auch Brett ließ im Vorfeld keinen Zweifel daran, was ihn zu dem Projekt motiviert hatte: Es sei leichter, einen Liebesfilm zu schreiben, wenn man J.Lo im Hinterkopf habe. "Sie ist einfach die Beste in diesem Bereich. Wir wollten einfach etwas schreiben, das witzig und clever genug ist, damit sie zusagt", so Brett.

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Getty Images Jennifer Lopez und Brett Goldstein bei der Weltpremiere von Netflix' "Office Romance" im Egyptian Theatre Hollywood

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Imago Szene aus "Manhattan Love Story" mit Jennifer Lopez und Christopher Marshall

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Getty Images Jennifer Lopez und Brett Goldstein gut gelaunt