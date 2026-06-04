Russo-Brüder planen derzeit keine weiteren "Avengers"-Filme

Joe Russo (54) und Anthony Russo (56) gaben ihren Fans bei einem Auftritt auf dem SXSW-Festival in London jetzt einen klaren Ausblick auf die Zukunft der Avengers-Reihe – und bremsen dabei zugleich die Hoffnungen auf schnelle neue Kinoabenteuer der Superhelden. Laut Deadline verrieten die Regisseure, dass aktuell keine weiteren "Avengers"-Filme nach ihren kommenden Projekten geplant sind. Stattdessen konzentrieren sich die berühmten Brüder voll und ganz auf "Avengers: Doomsday" und "Avengers: Secret Wars", an denen sie gemeinsam mit Spieleentwickler Donald Mustard arbeiten. Die beiden Blockbuster sollen im Dezember 2026 und Dezember 2027 in die Kinos kommen.

Anthony machte deutlich, dass beide Filme als abgeschlossenes Gesamtwerk gedacht sind: "Die Geschichten, auf die wir uns jetzt konzentrieren, sind abgeschlossen. 'Doomsday' und 'Secret Wars' stehen als zwei Filme in einem Dialog und bilden ein in sich geschlossenes Werk. Ob wir danach noch einmal mit Marvel zusammenarbeiten, ist durchaus möglich, aber im Moment gilt die erzählerische Vision nur für 'Secret Wars'." Joe ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Wir werden sehen, wie wir auf Fotos im Jahr 2028 aussehen, und dann geben wir euch Bescheid." Auch über den aktuellen Stand der Produktionen gab er Auskunft: An "Doomsday" werde noch bis etwa November gearbeitet, dann werde der Film in andere Hände übergeben, um ihn fertigzustellen – während das Team gleichzeitig bereits die Vorproduktion von "Secret Wars" in Angriff nehme.

Die Russo-Brüder hatten nach dem globalen Erfolg von "Avengers: Endgame" im Jahr 2019 zunächst eine Pause vom Marvel Cinematic Universe eingelegt. Nun kehren sie für die nächste große Saga zurück. Mit von der Partie ist auch Donald, der frühere Kreativchef bei Epic Games und Schöpfer von Fortnite, der 2023 zur AGBO-Produktionsfirma der Russo-Brüder wechselte. Er deutete an, dass interaktive Elemente für "Avengers: Doomsday" in der Entwicklung seien. Anthony unterstrich dabei die Bedeutung der langjährigen Zusammenarbeit mit Marvel: "Unsere Beziehung zu Marvel hat sich über viele Jahre aufgebaut. Wir haben einige unserer besten Arbeiten mit Marvel gemacht. Wir schätzen die Beziehung wirklich sehr."

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Russo und Anthony Russo, Filmregisseure

Anzeige Anzeige

Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe und Anthony Russo auf "The Gray Man"-Tour in Mumbai