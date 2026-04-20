So gratuliert Sophia Thomalla ihrem Alex zum Geburtstag

Alexander Zverev (29) feiert heute seinen 29. Geburtstag – und seine Freundin Sophia Thomalla (36) hat sich für die Glückwünsche etwas ganz Besonderes ausgedacht. Auf Instagram postete die Moderatorin eine ganze Bilderreihe von insgesamt 14 Fotos, die den Tennisprofi in einer ungewohnten Rolle zeigen: schlafend. Ob zusammengerollt auf dem Sofa, tief versunken im Bett, im Flugzeug oder sogar auf dem Boden – die Schnappschüsse beweisen, dass Alexander wirklich jede freie Minute für ein Nickerchen zu nutzen weiß. Auf fast allen Bildern ist auch Dackel Mishka zu sehen, der sich gemütlich an sein Herrchen schmiegt. Dazu schrieb Sophia: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Danke für diese 5 aufregenden Jahre."

Eine große Geburtstagsfeier wird es für den Tennisstar am heutigen Ehrentag allerdings nicht geben. Nach seiner Niederlage bei den BMW Open in München, wo er im Halbfinale gegen den Italiener Flavio Cobolli mit 3:6 und 3:6 ausschied und damit seinen Vorjahrestitel nicht verteidigen konnte, hat Alexander andere Prioritäten. "Die Party lass ich jetzt mal ausfallen, ich glaube, ich muss mich jetzt mal regenerieren", erklärte er nach dem Match. Sophia war eigens für das Halbfinale nach München gereist und hatte von der Tribüne aus mitgefiebert. Viel Zeit zum Erholen bleibt ohnehin nicht: Bereits am Mittwoch geht es für ihn bei den Masters in Madrid weiter.

Das Paar ist seit Oktober 2021 offiziell zusammen, kurz darauf folgten auch die ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritte. Seitdem begleitet Sophia ihren Alexander regelmäßig zu Turnieren rund um die Welt. Dackel Mishka, der im vergangenen Oktober als neues Familienmitglied vorgestellt wurde, ist dabei ein fester Bestandteil ihres gemeinsamen Alltags geworden – und offenbar auch der treueste Begleiter, wenn Alexander und Sophia mal nicht zusammen sein können. Dass die beiden häufig getrennt sind, liegt an ihren unterschiedlichen beruflichen Verpflichtungen, die eine Fernbeziehung mit sich bringen.

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Pärchenurlaub

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Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev, Tennis-Profi

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Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der Taste of Tennis Miami 2026 in Hutong, Miami