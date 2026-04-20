Ex-Hofdame packt über Zeit bei den norwegischen Royals aus

Zehn Jahre lang stand Tove Taalesen im Dienst des norwegischen Königspaares. Als Hofdame arbeitete sie hautnah an der Seite von König Harald V. (89) und Königin Sonja (88). Jetzt hat die heute 54-Jährige, die inzwischen als Royal-Expertin für das Nachrichtenportal tätig ist, in einem Interview mit dem norwegischen Magazin Se og Hør offen über ihre Zeit am Hof gesprochen. Sie erinnert sich, dass sie 2007 auf eine "geheimnisvolle Stellenanzeige" stieß. Sie bewarb sich als Hofdame, obwohl sie sich aufgrund mangelnder Erfahrung kaum Chancen ausrechnete. Nach drei Vorstellungsgesprächen folgte das entscheidende vierte Gespräch direkt mit Königin Sonja. "Nach einer Weile im Vorstellungsgespräch sagte die Königin zu mir: 'Ich glaube, das könnte hervorragend funktionieren'", erinnert sich Tove. Damit wurde sie zur ersten weiblichen Hofdame Norwegens. Ihr erster Arbeitstag fiel auf König Haralds 70. Geburtstag.

Über die Details ihrer Tätigkeit im Palast schweigt Taalesen – sie habe eine strenge Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben. Was sie aber verrät: Sie arbeitete von früh bis spät, auch an Feiertagen und stand "ganz unten auf der Rangleiter". Dennoch beschreibt sie den Job als "fantastisch". "Für den König und die Königin zu arbeiten, ist eine Ehre. Sie sind fürsorgliche Menschen, denen es wichtig ist, dass es dem Personal um sie herum gut geht und es sich wohlfühlt", schwärmt sie über das Königspaar. 2018 beendete sie nach mehr als zehn Jahren ihren Dienst am Hof – der Grund: Die zeitintensive Arbeit ließ kaum Raum für Familie oder eine Beziehung. Nach einer Tätigkeit als Personalchefin und dem Schreiben von Büchern nahm sie 2022 das Angebot an, als Royal-Expertin zu arbeiten: "Es ist also eigentlich die Schuld oder das Verdienst der Königsfamilie, dass ich so viele spannende Aufgaben bekommen habe. Denn wenn im Königshaus nicht so viel passiert wäre, hätte ich nicht so viel zu tun gehabt."

Als Royal-Expertin verfolgte Tove auch den Prozess gegen Marius Borg Høiby (29), den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), der vom 3. Februar bis 19. März 2026 vor dem Osloer Gericht stattfand. Ihm wurden insgesamt 40 Straftaten vorgeworfen, darunter Vergewaltigungen und Körperverletzung. "Ich habe Marius seit seiner Kindheit begleitet, daher war es etwas ganz Besonderes, so nah dran zu sein", betont sie. Was sie dort erlebte, werfe jedoch Fragen auf: "Ich saß dort mit einem Ziel: zu versuchen zu verstehen, wie so etwas in der Königsfamilie passieren konnte. Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich eine richtige Antwort bekam." Was vor Gericht verhandelt wurde, passe nicht zu dem Bild, das sie von der Königsfamilie kenne. "Es muss für den König und die Königin in den letzten zwei bis drei Jahren sehr schwer gewesen sein", überlegt die frühere Palastangestellte. Der Skandal um Marius ist nur einer von mehreren Belastungen für Harald und Sonja: Auch der schwere Krankheitsverlauf von Mette-Marit, die an Lungenfibrose leidet und bei der eine Lungentransplantation in Betracht gezogen wird, sowie deren öffentlich gewordene Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) haben die Familie zuletzt stark belastet.

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Getty Images Die Weihnachtskarte der norwegischen Royals, Dezember 2024

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Imago König Philippe und Königin Mathilde beim Staatsbesuch in Oslo mit König Harald V., Königin Sonja und Kronprinz Haakon

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LISE AASERUD/AFP/Getty Images Die norwegische Königsfamilie während Prinzessin Ingrid Alexandras Konfirmation