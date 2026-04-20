"Match My Ex"-Sabrina macht Daniels Leben direkt "zur Hölle"

Dramaalarm zum Staffelstart von "Match My Ex": In den ersten zwei Folgen legt Sabrina Wlk direkt los und nimmt sich in der Villa Kandidatin Emma Fernlund (25) zur Seite – ausgerechnet die Frau, die mit Sabrinas Ex Daniel Fischer gematcht wurde. Vor laufenden Kameras spricht Sabrina über ihre gemeinsame Vorgeschichte mit Daniel. Der Realitystar bekommt das mit, mischt sich ein und bittet vor Ort: "Mach mir nicht direkt das Leben zur Hölle." Die angespannte Szene in der Auftaktfolge zeigt, wie schnell die Fronten zwischen Sabrina und Daniel verhärten – und dass die einstigen "Match in Paradise"-Gewinner sich alles andere als mögen.

Sabrina legt nach und erzählt Emma, Daniel habe ihr während der "Match in Paradise"-Dreharbeiten "die große Liebe versprochen", danach aber alles abgestritten. Daniel kontert in der Folge sichtbar genervt und wirft Sabrina vor, ständig auf Drama auszusein: "Dass sie von mir, einem Typen, der noch bei Mama und Papa wohnt, stehengelassen wird – das hat sie nach wie vor nicht verkraftet." Als er sie konfrontiert, bleibt sie hart: "Das war nur eine Shortstory. Glaube nicht, dass ich es dir hier leicht mache."

Auch beim Bettenbeziehen fliegen erneut die Fetzen. Daniel fragt: "Hast du jetzt eine Stunde Scheiße über mich erzählt?" Sabrina blockt ab: "Nein, du bist nicht mein Lebensmittelpunkt, Daniel." Im Einzelinterview vor der Kamera erklärt Sabrina: "Der Typ triggert mich und bringt die schlimmsten Seiten in mir hervor." Daniel prophezeit zum Schluss unmissverständlich: "Es wird krachen." Aber nicht bei allen Ex-Paaren herrscht derart Zoff: Emma, Henna und Co. erleben beim Treffen mit ihren Verflossenen eine Gefühlsachterbahn.

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Collage: Joyn, Joyn Collage: Sabrina Wlk und Daniel Fischer

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Instagram / sabrinawlk Sabrina, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / danielfischer28 Daniel Fischer, "Match My Ex"-Kandidat