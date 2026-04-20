Taylor Frankie Paul teilt emotionale Botschaft über Heilung

Taylor Frankie Paul (31) hat sich nach dem Einstellen aller Anklagen gegen sie mit einer emotionalen Botschaft gemeldet. Die Bekanntheit aus der Realityshow "The Secret Lives of Mormon Wives" teilte am vergangenen Sonntag mehrere Spiegel-Selfies via Instagram und sprach offen über ihren Heilungsweg nach den Vorwürfen häuslicher Gewalt gegen sie und ihren Ex-Freund Dakota Mortensen (33). "Jetzt kommen die hässlichen Seiten davon, wie Heilung wirklich aussieht. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich meinen Anteil, meine Schwächen und Fehler zugeben werde. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass das dazugehört", schrieb sie in der Bildunterschrift.

In ihrem Post beschrieb Taylor außerdem, wie belastend die öffentliche Aufmerksamkeit rund um den Skandal für sie war. "Diese öffentliche Katastrophe, die ich nicht nur einmal, sondern nun zweimal erlebt habe – diesmal in noch größerem Ausmaß –, war letztlich der Preis für meine Freiheit. Das würde ich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen", resümierte die Dreifachmama. Gleichzeitig zeigte sie sich dankbar: "Nach sieben Wochen Warten bekam ich exakt am siebten Tag den Anruf – alle Anklagen wurden fallen gelassen." Für ihre Genesung setzt Taylor nach eigener Aussage auf eine Kombination aus gesunder Ernährung, Bewegung, Ruhe und dem Beruhigen ihres Nervensystems. In ihrer Instagram-Story enthüllte sie zudem, dass sie vor rund zwei Jahren mit einer PTBS-Diagnose konfrontiert wurde – und dass sie inzwischen davon ausgeht, dass daraus eine komplexe Störung geworden sein könnte.

Auslöser des Skandals war ein Video aus dem Jahr 2023, das TMZ veröffentlichte und Taylor beim Angriff auf Dakota zeigt – vor den Augen ihrer damals fünfjährigen Tochter Indy. Infolgedessen setzte der Sender ABC ihre bereits abgedrehte, US-amerikanische Staffel von The Bachelorette ab. Die Staatsanwaltschaft Salt Lake County stellte das Verfahren am 14. April ein, unter anderem weil einige der vorgeworfenen Vorfälle außerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist lagen und andere nicht ausreichend belegt waren. Trotz des eingestellten Verfahrens läuft noch ein Sorgerechtsstreit: Taylors Ex hat ein Kontaktverbot gegen die TV-Beauty beantragt, und ein Richter sprach ihm vorerst das Sorgerecht für den gemeinsamen zweijährigen Sohn Ever zu. Taylor darf ihren Sohn derzeit nur unter Aufsicht sehen. Am 30. April steht eine weitere Anhörung an.

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Imago Taylor Frankie Paul in einem rosa Randi-Rahm-Couture-Kleid bei den 98. Academy Awards in Hollywood

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Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby

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Imago Realitystar Taylor Frankie Paul in Sherman Oaks, Kalifornien, im März 2026