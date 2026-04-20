Chris Hemsworth stolz: Tochter (13) rockt beim Motocross

Chris Hemsworth (42) ist als Marvel-Superheld Thor bekannt dafür, in actiongeladenen Filmschlachten die Nerven zu behalten – doch ein Video seiner 13-jährigen Tochter India Rose hat ihn offenbar fast sprachlos gemacht. Der Schauspieler teilte auf Instagram einen Clip, in dem das Mädchen eine waghalsige Aktion auf dem Motocrossbike zeigt. Der Moment ist alles andere als einfach: India verliert kurz die Kontrolle, fängt sich dann aber mit bemerkenswerter Ruhe und Körperspannung wieder und landet souverän. Chris kommentierte das Video mit den Worten: "Knappes Ding, und ich bin unglaublich beeindruckt, dass mein Mädchen diese Landung hinbekommen hat! So stolz."

In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Lob für Indias Mut und ihr Können. Viele staunen darüber, wie cool sie in dem druckvollen Moment blieb. Das Abenteuer auf zwei Rädern kommt dabei nicht von ungefähr: India wächst zusammen mit ihren Zwillingsbrüdern Sasha und Tristan im australischen Byron Bay auf – fernab des Trubels von Hollywood. Motocross, Surfen und allerlei Outdoor-Abenteuer gehören dort ganz selbstverständlich zum Alltag der drei Kinder.

Chris und seine Frau Elsa Pataky (49) haben sich bewusst für dieses naturnahe Leben entschieden. "Es fühlt sich an, als wäre das ganze Jahr Sommer, wo wir leben", erklärte er dem Magazin People und ergänzte: "Wir haben ein großes Grundstück, eine Farm mit Pferden, und unsere Kinder surfen, angeln und fahren den ganzen Tag Motorrad." Auch Elsa schwärmte von dem Lebensstil: "Wenn wir in eine Stadt fahren, ist das schwierig für uns als Familie, weil wir im Grunde draußen leben. Wir sind ständig in Berührung mit der Natur." Und das, so fügte sie hinzu, helfe gerade mit drei Kindern im Haus enorm.

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Getty Images Chris Hemsworth bei der Premiere von "Crime 101" im The United Theatre in Los Angeles

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Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworths Tochter

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Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan