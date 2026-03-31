Luke Hemsworth möchte gerne mit seinen Brüdern drehen

Luke Hemsworth (45) hat einen großen Traum: Er würde gerne gemeinsam mit seinen Brüdern Chris Hemsworth (42) und Liam Hemsworth (36) vor der Kamera stehen. Wie er jetzt in einem Interview mit E! News verriet, haben die drei Schauspieler bereits häufig über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen. "Ich würde es lieben, etwas gemeinsam zu machen. Und wir haben viel darüber geredet. Ich denke, wir müssen alle einfach das richtige Projekt finden", erklärte Luke. Der Filmstar, dessen neuer Film "Beast" Anfang April in die Kinos kommt, zeigte sich optimistisch, dass die Idee irgendwann Realität werden könnte. "Wenn also jemand etwas schreiben möchte, dann kommt bitte zu uns", fügte er hinzu.

Allerdings gibt es bei der Umsetzung des gemeinsamen Projekts ein Problem: die vollen Terminkalender der Brüder. "Wir müssen Chris etwa zwei Jahre im Voraus buchen", scherzte Luke und ergänzte lachend: "Er ist unglaublich gefragt." Obwohl er zwei berühmte Brüder hat, bekommt er eher weniger hilfreiche Ratschläge von den beiden. "Chris nervt mich immer wegen meiner Haare. Das ist wirklich der einzige Tipp, den er mir je gibt", scherzte er.

Während der Schauspieler einer Zusammenarbeit mit seinen berühmten Brüdern offen gegenübersteht, ist er bei seinen eigenen Kindern deutlich zurückhaltender, was eine Karriere im Rampenlicht angeht. Luke, der mit seiner Frau Samantha Hemsworth die Töchter Holly, Ella und Harper sowie Sohn Alexandre großzieht, verriet gegenüber E! News, dass seine Kinder "alle eine Art Interesse" an der Schauspielerei gezeigt haben. "Die Jüngste sagt mir ständig, dass sie Schauspielerin werden will, und ich versuche, sie so sehr wie möglich davon abzubringen", gab er zu.

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Getty Images Luke Hemsworth, Liam Hemsworth und Chris Hemsworth bei der Vanity Fair Oscar Party 2014

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Getty Images Chris Hemsworth, Luke Hemsworth und Liam Hemsworth bei der Premiere von "Vacation"

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Getty Images Liam Hemsworth, Chris Hemsworth und Luke Hemsworth bei der Premiere von "Furiosa: A Mad Max Saga