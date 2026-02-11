Chris Hemsworth packt über seinen lockeren Heiratsantrag aus

Chris Hemsworth (42) hat im Interview mit Nova's Fitzy, Wippa & Kate ein charmantes Geheimnis über seinen Heiratsantrag an Elsa Pataky (49) verraten. Der Schauspieler schilderte freimütig, dass der Moment alles andere als filmreif ablief. "Es war mehr so ein 'Warum nicht? Ich habe gerade nichts Besseres vor'", teilte Chris lachend mit. Statt eines spektakulären Antrags platzierte er den Verlobungsring einfach in einer Pralinenschachtel. Obwohl Elsa vorher schon wusste, dass die Frage kommt, zog Chris mit dieser simplen Geste die Skepsis seiner Liebsten auf sich. "Ich glaube, sie denkt bis heute daran zurück", fügte er schmunzelnd hinzu.

Das Paar, das sich 2010 über einen gemeinsamen Talentagenten kennenlernte, hat alle klassischen Beziehungsstationen im Schnelldurchlauf absolviert. Nach nur wenigen Monaten Beziehung heirateten Chris und Elsa im Dezember 2010 – spontane Romantik scheint bei ihnen eine gewisse Tradition zu haben. Fünf Jahre später zog die Familie von den USA ins sonnige Byron Bay in Australien. Dort genießen sie eine naturverbundene und entspannte Küstenatmosphäre mit ihren drei Kindern India Rose, Sasha und Tristan. "Unsere Kinder surfen, fischen und fahren den ganzen Tag Motorrad", beschrieb Chris ihr ländliches Paradies. Elsa fügte hinzu, dass die Verbindung zur Natur ein essenzieller Bestandteil ihres Familienlebens sei.

Trotz ihres scheinbaren Märchenlebens ließen Chris und Elsa in der Vergangenheit durchblicken, dass auch sie an ihrer Beziehung arbeiten müssen. Chris sprach einmal darüber, dass berufliche Verpflichtungen und der Alltag mit Kindern die Romantik oft auf die Probe stellen können. Der Schlüssel zu ihrem Glück sei, bewusst Zeit füreinander zu schaffen und den Spaß in der Partnerschaft nie aus den Augen zu verlieren. Offensichtlich haben die beiden diesen Ansatz verinnerlicht, denn selbst außergewöhnlich normale Momente wie der unprätentiöse Heiratsantrag werden mit einer ordentlichen Portion Humor betrachtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky am 17. Juli 2025 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan