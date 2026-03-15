Chris Hemsworth kehrt zurück: "Extraction 3" in Planung

Große Freude für Actionfans: Chris Hemsworth (42) kehrt zu Netflix zurück und schlüpft erneut in die Rolle des kompromisslosen Söldners Tyler Rake. Der dritte Teil der Reihe geht endlich in Produktion, berichtet das Portal What's on Netflix. Demnach fällt die erste Klappe im Juni 2026 in Sydney, weitere Drehs sind an mehreren Orten in Europa geplant. Regisseur Sam Hargrave soll auch wieder mit an Bord sein, ebenso wie die Brüder Joe und Anthony Russo (56) als Produzenten. Nach drei Jahren Wartezeit dürfen Fans damit auf das nächste Kapitel von "Tyler Rake: Extraction 3" hoffen, das die explosive Netflix-Saga fortführt.

Die aktuellen Produktionslisten nennen dem Bericht nach einen Drehzeitraum bis zum 9. Oktober, was dem Team rund vier Monate für die aufwendigen Actionsequenzen gibt. Sollte alles nach Plan laufen, wird der Netflixstart frühestens zur Mitte des Jahres 2027 erwartet. Bis dahin sind die ersten beiden Teile weiterhin im Abo verfügbar. Sam bekommt damit erneut Gelegenheit, seine Erfahrung als ehemaliger Stuntman und Stuntkoordinator einzubringen und an den Stil der Vorgänger anzuknüpfen. Doch nach einem dritten Teil ist offenbar noch lange nicht Schluss: Wie das Portal weiter berichtet, wollen Joe und Anthony die Marke zu einem noch größeren Actionuniversum ausbauen: Die Spinoffserie "Mercenary" mit Lupin-Star Omar Sy (48) ist bereits angekündigt, soll ein weiterer Ableger mit dem Titel "Tygo" in Arbeit sein, angesiedelt in Südkorea mit Ma Dong-seok in der Hauptrolle.

Für Chris bedeutet der Dreh in Sydney auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Der Schauspieler stammt aus Australien und ist privat Vater von drei Kindern. Dass das nächste Kapitel seiner Netflix-Action erstmals in seiner Heimat entsteht, ist eine Premiere für die Reihe, die zuvor an anderen Schauplätzen gedreht wurde. Auch hinter der Kamera bleibt es familiär: Joe und Anthony sind als Brüder seit Jahren ein eingespieltes Duo. Omar ist durch "Lupin" einem weltweiten Publikum vertraut, während Ma in Südkorea zu den populärsten Stars zählt. Das Projekt vereint damit erneut internationale Namen vor und hinter der Kamera.

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Getty Images Chris Hemsworth, September 2024

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Getty Images Joe Russo und Anthony Russo, Filmregisseure

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Getty Images Omar Sy, Hauptdarsteller in "Lupin"