Deshalb verzichtete Kelly Ripa auf ein Nasenpiercing

Kelly Ripa (55) plaudert in ihrer Show mal wieder aus dem Nähkästchen, was ihr Äußeres angeht: In der aktuellen Folge von "Live with Kelly and Mark" erzählt die Moderatorin, dass sie vor Jahren ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hat, sich ein Nasenpiercing stechen zu lassen. Gemeinsam mit Ehemann und Co-Host Mark Consuelos (55) blickt Kelly im Studio auf diese Phase zurück, in der sie rund 15 bis 20 Jahre zuvor heimlich mit dem neuen Look liebäugelte. Doch statt direkt zum Piercer zu gehen, testete sie ihre vermeintliche Wunschverwandlung erst einmal auf ungewöhnliche Art zu Hause – mit Stift, Strasssteinchen und viel Geduld.

Vor dem Spiegel startete Kelly nämlich ein monatelanges Experiment: Sie malte sich immer wieder kleine Punkte an die Nase, genau dorthin, wo später theoretisch der Ring sitzen sollte. Irgendwann griff die Talkshowqueen dann zu kleinen selbstklebenden Glitzersteinen und trug diese im Alltag, um herauszufinden, wie sich der funkelnde Hingucker anfühlt und wie ihr Umfeld darauf reagiert. Mark beobachtete den Prozess genau und gab seiner Frau schließlich einen pragmatischen Rat. "Vielleicht trägst du einfach den Strassstein, bis du es satt hast." Genau so kam es dann auch: Die Klebevariante wurde zum Dauertest – und am Ende verschwand der Wunsch nach einem echten Piercing ganz von allein.

Kelly begann ihre Karriere in den frühen 1990er-Jahren als Schauspielerin in der Soap "All My Children", wo sie als Hayley Vaughan bekannt wurde. Der große Durchbruch gelang ihr jedoch als Moderatorin der Morning-Show "Live!", die sie ab 2001 zunächst mit Regis Philbin (†88) prägte. Mit ihrer offenen, humorvollen Art entwickelte sie sich schnell zu einer der beliebtesten TV-Persönlichkeiten der USA. Nach Regis führte sie die Sendung erfolgreich mit wechselnden Co-Hosts weiter, aktuell an der Seite ihres Ehemanns Mark, mit dem sie seit 1996 verheiratet ist. Nebenbei arbeitet sie als Produzentin und betreibt mit ihm die Firma Milojo Productions.

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Getty Images Kelly Ripa, Schauspielerin

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Broadcasting + Cable Hall of Fame Gala

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Instagram / kellyripa Kelly Ripa, TV-Moderatorin