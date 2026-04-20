Charlize Theron: So rettete ihre Mutter ihr das Leben

In einem offenen Gespräch mit der New York Times hat Charlize Theron (50) jetzt über ein einschneidendes Erlebnis aus ihrer Kindheit gesprochen: Als die Schauspielerin 15 Jahre alt war, erschoss ihre Mutter ihren gewalttätigen Vater, um sie beide zu schützen. "Ich glaube, über diese Dinge sollte man reden, weil es andere Menschen weniger allein fühlen lässt", erklärte die Schauspielerin und ergänzte: "Ich war die einzige Person, von der ich eine solche Geschichte kannte. Ich dachte, wir wären die einzigen Menschen, denen das passiert. Heute verfolgt mich das alles nicht mehr." Charlize schilderte die Ereignisse jener Nacht in eindringlichen Details.

Alles habe damit begonnen, dass sie nach einem Kinobesuch beim Haus ihres Onkels vorbeikamen und ihr angetrunkener Vater sie für unhöflich hielt, weil sie ihn nicht begrüßte – sie musste dringend zur Toilette. Später dann sei er mit seinem Bruder ins Familienhaus eingebrochen – und habe dabei Schusswaffen eingesetzt: "Er schoss durch die Stahltüren, um hineinzukommen, und machte damit sehr deutlich, dass er uns töten wollte." Ihre Mutter habe sich dann eine Waffe aus dem Safe geholt und zunächst den Bruder im Flur angeschossen, bevor sie dem Vater folgte, der sich weitere Waffen holen wollte – und ihn erschoss. Charlize betonte dabei ausdrücklich, dass ihre Mutter ihr das Leben gerettet habe: "Im Nachhinein, nachdem ich den Schock überwunden hatte, wurde mir klar: Sie hat mein Leben gerettet. Das ist eine große Sache."

Die Nacht habe ihre Beziehung zueinander verändert: "Wir waren immer sehr eng. Wir fühlten uns wie ein Team. Aber diese Nacht hat das nochmals verändert." Charlize ist als Tochter südafrikanischer Eltern in Benoni aufgewachsen. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie Ende der 1990er Jahre in Hollywood. Sie ist Mutter von zwei adoptierten Kindern. Beruflich stehen für die Schauspielerin gerade zwei große Projekte an: der Survival-Thriller "Apex", der demnächst auf Netflix erscheint, sowie Christopher Nolans (55) Epos "The Odyssey", in dem sie die Nymphe Calypso verkörpern wird.

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Getty Images Charlize Theron bei der Premiere von "The Old Guard 2" im Netflix Tudum Theater in Los Angeles

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Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

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Getty Images Charlize Theron, November 2024