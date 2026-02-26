Kelly Ripas striktes Training prägt ihren Beauty-Look

Kelly Ripa (55) hat in ihrem Leben einige Prioritäten fest verankert – dazu gehört neben ihrer Familie auch ihr tägliches Workout, das für die Moderatorin absolut unantastbar ist. Sogar ihre Beauty-Termine richten sich danach. Vor großen Events wie dem Oscar-Wochenende plant die Moderatorin ihre Spray-Tan-Sessions so, dass sie trotzdem ihr Pensum im Gym durchzieht. Promi-Bräuner Jimmy Coco erzählte in einem Interview mit Hello!, dass er seit einigen Jahren für Kellys Red-Carpet-Bräune verantwortlich ist und die Termine exakt um ihr Sportprogramm legt.

Die Reihenfolge des Ganzen mag überraschend sein: Kelly lässt sich nicht nach dem Sport bräunen, sondern davor. "Wir machen es weit vorher, damit sie danach duschen und dann ihr Workout machen kann", erklärte Jimmy. Während Kelly für ihren gebräunten Teint auf dem roten Teppich auf professionelle Hilfe setzt, braucht ihr Ehemann Mark Consuelos (54) diese Unterstützung nicht. "Mark ist schon gebräunt, wenn ich auftauche", verriet Jimmy schmunzelnd über den von Natur aus sonnengebräunten Schauspieler.

Kellys Trainerin Anna Kaiser, die seit 14 Jahren mit der Moderatorin zusammenarbeitet, bestätigte die eiserne Disziplin ihres Schützlings. Kelly trainiert sechs Tage die Woche jeweils 45 Minuten – und das ohne Ausnahme. "Alle in ihrem Leben wissen, dass das ihre Zeit ist, ob morgens oder abends", erzählte Anna. Selbst auf Reisen absolviert Kelly ihre Workouts virtuell, wenn nötig. Das Training selbst ist intervallbasiert und kombiniert Kraftübungen mit Cardio, Tanz und Power-Elementen. "Das ist seit 14 Jahren so. Selbst wenn sie nicht geschlafen hat, kommt sie trotzdem. Selbst wenn sie total erschöpft ist, kommt sie", so Anna.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Broadcasting + Cable Hall of Fame Gala

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa, TV-Moderatorin