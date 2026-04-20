Darum wird König Charles Charlottes 11. Geburtstag verpassen

Prinzessin Charlotte (10) wird am 2. Mai ihren elften Geburtstag feiern – doch ihr Großvater König Charles (77) wird an diesem Tag nicht persönlich gratulieren können. Der Monarch befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Staatsbesuch auf Bermuda, wo sein offizielles Programm genau an Charlottes Geburtstag endet. Ein vollgepackter Terminkalender mit einem feierlichen Empfang, verschiedenen Veranstaltungen rund um Kunst und Kultur sowie der Eröffnung der neuen Great Bay Coast Guard Station dürfte dem König kaum Zeit für einen Video- oder Telefonanruf lassen. Bermuda liegt zwar nur vier Stunden hinter der britischen Zeit, doch angesichts des dichten Programms bleibt wenig Spielraum für spontane Glückwünsche, wie Hello! berichtet.

Es ist zudem der erste Besuch von Charles als Staatsoberhaupt in einem britischen Überseegebiet. Während seine Frau Königin Camilla (78) ihn auf dem vorherigen Teil der Reise in die USA begleitet hatte, reist der König den letzten Abschnitt nach Bermuda ohne sie. Zuvor macht das Königspaar gemeinsam seinen Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten, dessen Ende für Ende April bestätigt wurde.

Dabei gilt Charles eigentlich als besonders engagierter Großvater. Mit Charlotte verbindet ihn sogar eine gemeinsame Leidenschaft: Beide sind bekennende Ballettfans. Und auch modisch scheinen Opa und Enkelin einen gemeinsamen Geschmack zu haben – der König wurde mehrfach mit bunten Freundschaftsarmbändern am Handgelenk gesichtet, wie sie auch Charlotte trägt. Die Armbänder sind unter Fans von Taylor Swift (36) besonders beliebt geworden. Dass die Bindung zwischen Charles und den drei Kindern von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) herzlich ist, zeigte sich bereits beim Platinum Jubilee im Jahr 2022, als Prinz Louis (7) ganz unbefangen auf den Schoß seines Großvaters kletterte.

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Getty Images Ein Mann lächelt während eines Besuchs bei Oxford PV in Oxford

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026

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Getty Images King Charles III. beim Royal Maundy Service in der St Asaph Cathedral in Wales