Letzte Rolle: "Euphoria" erinnert sich an Eric Dane (†53)

Es sind bewegende Bilder, die Fans der Serie Euphoria gerade im Fernsehen zu sehen bekommen: Eric Dane (†53), der im Februar dieses Jahres an den Folgen seiner ALS-Erkrankung gestorben ist, ist in der zweiten Folge der dritten Staffel posthum auf dem Bildschirm zu sehen. Bereits in der Staffelpremiere wurde er mit einem Gedenkbild und der Aufschrift "In remembrance of Eric Dane. 1972-2026" gewürdigt. Nun kehrt sein Charakter Cal Jacobs (28) richtig zurück – und die Szene, die er mit seinem Serien-Sohn Nate, gespielt von Jacob Elordi, teilt, ist alles andere als das, was Fans aus den ersten beiden Staffeln gewohnt sind.

Achtung Spoiler: Statt explosiver Konflikte gibt es in der zweiten Episode mit dem Titel "America My Dream" ruhige Küchenkonversation. Cal besucht Nate, scheint gut gelaunt – oder leicht angeheitert –, singt beim Ankommen ein Lied und erzählt seinem Sohn, dass er SLA-Treffen besucht, also Meetings für Sex- und Liebessucht. Das Gespräch dreht sich außerdem um die Verlobte von Nate, Cassie, gespielt von Sydney Sweeney (28), und deren Online-Aktivitäten. Als Nate das Thema abwimmelt und Cal als schwul bezeichnet, entgegnet dieser: "Ich bin nicht schwul, ich war ein Hedonist." Wie Cal und Nate von ihrer explosiv-feindseligen Beziehung zu diesem entspannten Miteinander gelangt sind, lässt die Serie offen, so Page Six. Serienkreator Sam Levinson verriet gegenüber Extra, dass Dane ihn bereits vor Beginn der Dreharbeiten über seine Diagnose informiert hatte. "Wir haben sehr viel über das Leben geredet und was das bedeutet. Ich habe ihn sehr geliebt", so Levinson, der dem Schauspieler versicherte: "Eric, in welcher Verfassung du auch auftauchst, wir werden es zum Laufen bringen."

Eric Dane hatte seine ALS-Diagnose im April 2025 öffentlich gemacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte er gerade die Dreharbeiten zu "Euphoria" wieder aufgenommen. "Ich bin froh, dass ich weiterarbeiten kann, und freue mich darauf, nächste Woche ans Set von 'Euphoria' zurückzukehren", sagte er damals gegenüber dem Magazin People. Alle Szenen hatte er noch vor seinem Tod fertiggestellt. Laut Trailer ist Cal auch in Folge drei zu sehen, bei der Hochzeit von Nate und Cassie. Eric ist nicht das einzige Mitglied der "Euphoria"-Familie, das die Welt zu früh verlassen hat: Castmitglied Angus Cloud (†25), der den Charakter Fez verkörperte, starb 2023 im Alter von 25 Jahren an einer Überdosis, und Executive Producer Kevin Turen erlag noch im selben Jahr im Alter von 44 Jahren einem Herzversagen. Die Staffelpremiere ehrte alle drei mit einem gemeinsamen Gedenkmoment.

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Getty Images Eric Dane, Juni 2025

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Instagram / kingofbingo Angus Cloud ( R.) und die "Euphoria"-Stars

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Getty Images Eric Dane, Schauspieler