Emotionaler Verlust: Mark Consuelos trauert um seinen Vater

Traurige Nachrichten von Mark Consuelos (55): In der aktuellen Ausgabe der Morningshow "Live With Kelly and Mark" teilte der Schauspieler mit tränenerstickter Stimme den Tod seines Vaters Saul Consuelos mit. Der Familienvater sei bereits vor ein paar Tagen gestorben, während Mark und seine Frau Kelly Ripa (55) eine Sendepause einlegten. Mark schilderte direkt zu Beginn der Live-Sendung den schweren Verlust. "Vor zwei Wochen ist mein Vater nach einem langen Kampf mit einer Krankheit gestorben. Er ist friedlich gegangen. So ein faszinierender Mann", erzählte der Riverdale-Star sichtlich bewegt. Das Studio war während seiner Worte ganz still, die Emotionen der Moderatoren waren klar zu spüren.

Mark erklärte in der Show, sein Vater habe seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, konkrete Details zu der Erkrankung nannte der Serienstar aber nicht. Dafür betonte er, wie sehr ihn Sauls Stärke beeindruckt habe. Kelly griff das Thema kurz darauf auf und richtete in der Liveausgabe bewegende Worte an ihren Mann und ihre gemeinsame Familie: "Du warst gesegneter, weil du ihn dein ganzes Leben lang kanntest. Ich durfte meinen Schwiegervater 31 Jahre erleben. Aber es waren die besten 31 Jahre meines Lebens."

Abschließend fügte Kelly hinzu: "Ich werde ihn jeden Tag vermissen, so wie du und wie unsere Kinder. Er war der großartigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Er steht so sehr für alles, was du bist." Mark und Kelly gelten seit Jahren als eingespieltes Team – sowohl privat als auch vor der Kamera. Die zwei sind seit 1996 verheiratet und aus ihrer Ehe entstanden drei gemeinsame Kinder, die mittlerweile erwachsen sind: Michael Joseph (28), Lola Grace und Joaquin Antonio.

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Oktober 2024

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Getty Images Kelly Ripa, Mark Consuelos, Camilla Consuelos und Saul Consuelos, Premiere von "Off the Rez" beim Tribeca Film Festival 2011

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