Kelly Ripa warnt vor Botox: Gesicht sieht danach älter aus

Kelly Ripa (55) hat in der Sendung "Live with Kelly and Mark" junge Fans eindringlich davor gewarnt, sich zu früh Botox spritzen zu lassen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mark Consuelos (54) sprach die Moderatorin über das Älterwerden und die Fähigkeit, Gesichtsausdrücke zu lesen. Dabei kam das Gespräch schnell auf kosmetische Eingriffe – und Kelly ließ kein gutes Haar an dem Trend, sich bereits in jungen Jahren behandeln zu lassen. "Das ist verrückt. Es ist, als hätte euch das Leben noch gar nicht getroffen", erklärte sie in der Show. Die 55-Jährige betonte, dass man sich durch zu frühe Behandlungen sogar älter machen würde, und fügte hinzu: "Das ist meine Meinung."

Wann der richtige Zeitpunkt für Botox gekommen sei, verriet Kelly ebenfalls. "Ich denke, Botox sollte dann ein Thema sein, wenn alle deine Kollegen oder deine Freunde sagen: 'Du hast wieder nicht geschlafen letzte Nacht, oder?' Und du hast voll durchgeschlafen. Dann ist die Zeit gekommen. Dann weißt du, es ist so weit", scherzte sie, wie OK! berichtet. Zuvor hatten Mark und sie noch darüber gelästert, dass junge Leute heutzutage ständig auf ihr Handy starrten. "Die Kinder heutzutage machen nur das hier", sagte der Schauspieler und tat so, als würde er in ein Smartphone blicken. Kelly stimmte zu: "Ich habe schon seit geraumer Zeit keinen Gesichtsausdruck mehr bei einem jungen Menschen gesehen. Es ist normalerweise nur das Gesicht im Telefon."

Kelly selbst hat bereits mehrfach offen über ihre eigenen Erfahrungen mit Botox gesprochen. In ihrem Podcast "Let's Talk Off Camera" verriet sie kürzlich, dass sie sich selbst etwa dreimal im Jahr Botox spritzen lässt und sogar den Wunsch nach einem Mini-Facelift äußerte. Ihre Offenheit in Sachen Beauty-Behandlungen ist nicht neu – erst vor wenigen Wochen hatte Mark sie in der gemeinsamen Show wegen ihrer Masseter-Botox-Behandlung im Kiefer aufgezogen, die ihr gegen nächtliches Zähneknirschen helfen soll. Die beiden sind seit vielen Jahren verheiratet und haben gemeinsam drei Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa in New York City, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa, Schauspielerin