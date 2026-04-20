Trotz Ruhestand: So aktiv bleibt Königin Margrethe mit 86

Königin Margrethe (86) feierte am 16. April ihren 86. Geburtstag mit einem besonderen Programmpunkt auf Schloss Fredensborg: Im Innenhof steigt ein Hofkonzert für die Jubilarin, dazu sind nicht nur die Familie, sondern auch zahlreiche Fans eingeladen. Erwartet werden Sohn König Frederik und Schwiegertochter Königin Mary (54), die der beliebten Royal an ihrem Ehrentag gratulieren. Obwohl Margrethe offiziell im Ruhestand ist, bleibt sie präsent und genießt die Nähe zum Publikum, wie Bunte berichtet. Für die Gäste ist es eine selten intime Gelegenheit, die frühere Regentin in festlicher, aber persönlicher Atmosphäre zu erleben – nah an den Menschen, die ihr seit Jahrzehnten die Treue halten.

Nach ihrer Abdankung im Januar 2024 hat sich Margrethe nicht gänzlich aus dem Rampenlicht verabschiedet. Wenn ihr Sohn König Frederik X oder Kronprinz Christian verhindert sind, übernimmt sie immer wieder Termine und hält so den royalen Betrieb in Gang. Ihren Alltag verbringt sie vor allem auf Schloss Fredensborg, aber auch in Amalienborg und auf Schloss Gravenstein, wo sie seit Jahren gern die Sommerzeit verbringt. Laut eines Finanzberichts erhielt sie im vergangenen Jahr rund 2,5 Millionen Euro für ihren Lebensunterhalt. Kreativität bleibt ihr Motor: Die Künstlerin zeichnet, malt und entwirft – 2023 kreierte sie Kostüme für den Netflix-Film "Ehrengard" und gewährte in der Doku "Hinter den Kulissen von Ehrengard" Einblicke in ihre Arbeit. Ihre Entscheidung, kürzerzutreten, erklärte sie in ihrer Abdankungserklärung mit deutlichen Worten: "Die Beschwerden nehmen zu. Man kann nicht mehr dasselbe leisten wie früher", sagte sie. Besonders gern zeigt sie sich mit Mary, ob bei Familienauftritten oder als Duo, etwa bei einem gemeinsamen Besuch des Hoftheaters im Januar 2026.

Abseits der großen Termine zieht Margrethe Kraft aus Persönlichem. Die ehemalige Regentin liebt Bücher und Sprachen und pflegt seit Jahrzehnten eine besondere Zuneigung zu Dackeln. Ihre Dackeldame Tillia gehört fest zum Alltag und durfte sogar auf einer Weihnachtskarte posieren. Die Tierliebe teilt Margrethe mit ihrem verstorbenen Ehemann Prinz Henrik (†83), mit dem sie viele Hundejahre teilte. Bei öffentlichen Momenten setzt sie heute auf Ruhe und Routine – und auf vertraute Gesichter. Im vergangenen Sommer zeigte sie sich bei der Graastener Ringreiterparade ohne ihren sonst gewohnten Stock kurz unsicher auf den Beinen, an der Seite war Schwester Prinzessin Benedikte (81). Inzwischen wählt Margrethe ihre Auftritte bedächtig, begleitet von Familie, Mary und oft auch von Tillia – nahbar, farbenfroh und ganz bei sich. Aus gesundheitlichen Gründen hat die Königin, mit dem oft gegebenen Beinamen "Aschenbecherkönigin", kürzlich erst mit dem Rauchen aufgehört.

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Getty Images Königin Margrethe II. winkt auf den Stufen von Schloss Fredensborg, neben ihr Dackel Tilia, anlässlich ihres 86. Geburtstags

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Getty Images Margrethe, Anne‑Marie, Frederik X. und Mary beim Konzert der Livgarde zu Margrethes 86. Geburtstag im Innenhof von Schloss Fredensborg

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Instagram / detdanskekongehus, Getty / Ian Gavan Königin Mary und Königin Margrethe