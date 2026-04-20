"Forbes"-Liste: So vermögend ist Molly-Mae Hague wirklich

Molly-Mae Hague (26) wurde in die "Forbes"-Liste "30 Under 30 Europe 2026" aufgenommen – als erste Frau aus der beliebten Datingshow Love Island überhaupt. Eingetragen ist sie in der Kategorie "Retail & Ecommerce", was ihre Entwicklung von der TV-Bekanntheit zur ernsthaften Unternehmerin unterstreicht. Die jährlich erscheinende Forbes-Liste umfasst insgesamt zehn Kategorien – von Unterhaltung und Sport über Finanzen bis hin zu Künstlicher Intelligenz – und listet in jeder davon 30 besonders aufstrebende Persönlichkeiten unter 30 Jahren aus ganz Europa auf. Das geschätzte Gesamtvermögen von Molly-Mae beläuft sich laut dem Mirror auf umgerechnet 23 Millionen Euro. Neben ihrer eigenen Modemarke Maebe hat eine neue Kooperation mit Adidas maßgeblich zu diesem Anstieg beigetragen.

Über ihre Aufnahme in die Liste zeigte sich Molly-Mae überwältigt: "Die letzten Wochen waren einige der verrücktesten meiner Karriere." Bereits mit 17 Jahren begann sie auf YouTube, Beauty- und Modeinhalte zu produzieren – lange bevor ihr Auftritt bei "Love Island" 2019 sie einem Millionenpublikum bekannt machte. Danach baute sie gezielt ihr eigenes Businessimperium auf. Ihre Beautymarke Filter ist mittlerweile in renommierten Kaufhäusern und Drogerien erhältlich. Die Adidas-Kollektion, die sie gemeinsam mit dem Konzern entwickelte, ist ab dem 9. Mai erhältlich. Auf Instagram ließ Molly-Mae ihren Gefühlen freien Lauf: "Früher bin ich dieselbe Straße entlanggegangen, um zur Modeschule zu kommen – ein Mädchen mit großen Träumen. Und jetzt stehe ich hier mit meinen eigenen Adidas-Schuhen in der Hand. Das fühlt sich einfach nicht real an."

Privat scheint Molly-Mae ihr Glück längst gefunden zu haben. Gemeinsam mit Boxer Tommy Fury (26), den sie ebenfalls durch "Love Island" kennenlernte, baut die Unternehmerin an ihrem kleinen Familienkosmos und bereitet sich derzeit auf die Ankunft ihres zweiten Kindes vor. Erst kürzlich gönnte sich das Paar vor der Geburt noch einmal eine luxuriöse Auszeit in der Schweiz, um Zeit zu zweit zu genießen. Auf Social Media gewährt die Influencerin ihren Followern regelmäßig Einblicke in den Alltag mit Partner, Tochter und Babybauch – zwischen Familienmomenten, Umzugskisten und Business-Meetings. Für viele Fans wirkt gerade diese Mischung aus Glamour, harter Arbeit und ganz normalen Familienroutinen wie der rote Faden in Molly-Maes Leben, den sie mit jeder neuen Kooperation und jedem privaten Meilenstein weiter fortschreibt.

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Imago Molly-Mae Hague bei den 78. BAFTA Film Awards in der Royal Festival Hall in London

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Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im April 2026

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, Dezember 2025