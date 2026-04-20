Billie Eilish ist Justin Biebers "One Less Lonely Girl"

Am zweiten Coachella-Wochenende erlebte das Publikum in Indio, Kalifornien, einen ganz besonderen Moment: Justin Bieber (32) holte beim Spielen seines Songs "One Less Lonely Girl" niemand Geringeren als Sängerin Billie Eilish (24) auf die Bühne. Die 24-Jährige hatte seinen Auftritt eigentlich nur als Zuschauerin verfolgen wollen – doch plötzlich stand sie mitten im Rampenlicht. Lachend und sichtlich überwältigt stolperte sie nach vorn und sank gleich zweimal auf die Knie, bevor Justin sie zu einem Hocker in der Bühnenmitte führte. Dort versteckte sie ihr Gesicht in den Händen, während der Sänger nur für sie seinen Hit schmetterte. Nach dem Song folgte eine herzliche Umarmung, ehe Billie überglücklich zurück ins Publikum rannte, wie Just Jared berichtet.

Die Aktion hat bei Justin Tradition: Schon zu Beginn seiner Karriere holte er bei "One Less Lonely Girl" regelmäßig ein Mädchen aus dem Publikum auf die Bühne, überreichte ihr Blumen und sang ihr den Song. Dass es diesmal ausgerechnet Billie traf – und sie dabei sogar von Hailey Bieber (29) persönlich auf die Bühne geführt und ermutigt wurde – war für Fans ein emotionaler Höhepunkt des Abends. Auch das restliche Konzert hatte einiges zu bieten: Rapperin Sexxy Red erschien als Überraschungsgast für den gemeinsamen Song "Sweet Spot" aus Justins 2025er Album "Swag", Rapper Big Sean (38) performte mit ihm unter anderem den Remix von "As Long as You Love Me", und zum Abschluss stand Sängerin SZA (36) für ihr gemeinsames Duett "Snooze" auf der Bühne. Das Konzert war Justins zweiter Coachella-Auftritt innerhalb weniger Tage – bereits beim ersten Wochenende hatte er nach vier Jahren Konzertpause sein Comeback gefeiert.

Dass Billie bei dem Moment kaum an sich halten konnte, überrascht ihre Fans kaum. Die Sängerin ist seit ihrer Kindheit ein bekennender Bieber-Fan – Poster von ihm hingen an ihren Zimmerwänden, und ihre Eltern erwogen laut Daily Mail einst sogar eine Therapie, weil ihre Besessenheit mit seinem Musikvideo zu "As Long as You Love Me" so intensiv gewesen sein soll. Auch musikalisch sind die beiden miteinander verbunden: Für einen Remix von Billies Hit "Bad Guy" übernahm Justin einen Rap-Part. Auf X feierten Fans den Coachella-Moment mit Nachrichten wie "Das ist nicht Billie Eilish die Künstlerin, das ist Billie die Belieberin. Sie lebt ihren Traum."

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Getty Images Justin Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2026

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Getty Images Billie Eilish bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026