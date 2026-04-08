Ungewöhnlich: Kelly Ripa überrascht mit Beauty-Trend am Po

Kelly Ripa (55) hat in ihrem Podcast "Let's Talk Off Camera" eine überraschende Beauty-Beichte abgelegt. Während eines Gesprächs mit Schauspieler Lukas Gage (30) über Hautpflege verriet die Moderatorin, dass sie eine ungewöhnliche kosmetische Behandlung hat durchführen lassen: Mikroneedling an ihren Pobacken. "Ich habe das an meinem Hintern machen lassen", erklärte die 55-Jährige offen in der Episode. Bei dem Verfahren werden feine Nadeln verwendet, um kontrollierte Mikroverletzungen in der Haut zu erzeugen, die die Kollagen- und Elastinproduktion anregen und gegen Narben und Falten helfen sollen.

Was das Ergebnis der Behandlung angeht, zeigte sich Kelly allerdings wenig begeistert. "Ich sage dir was: genauso alt wie vorher", gab sie ehrlich zu. Die Moderatorin fügte hinzu: "Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen." Bereits zuvor hatte Kelly über ihre Beauty-Routinen gesprochen und dabei verraten, dass sie auch Botox verwendet. "Ich habe früher Botox nur in meine Achseln bekommen, um nicht zu schwitzen", erzählte sie in einer früheren Podcast-Episode im Februar 2025. Mittlerweile lässt sie sich auch im Gesicht behandeln, nachdem ihr Arzt ihr zu verstehen gegeben hatte, dass er schon lange darauf gewartet habe.

Kelly ist seit Mai 1996 mit Mark Consuelos (55) verheiratet, mit dem sie auch die Sendung "Live With Kelly and Mark" moderiert. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Michael, Lola und Joaquin. Was ihre Beauty-Behandlungen betrifft, bezeichnet sich die Moderatorin selbst als Minimalistin. "Ich mache die Krähenfüße und ich mache den Hals und das war's. Ich mache es jetzt dreimal im Jahr", erklärte sie in ihrem Podcast. Die Behandlungen seien zunächst gewöhnungsbedürftig gewesen, aber letztendlich sei sie froh, den Schritt gewagt zu haben.

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Imago Kelly Ripa bei den 98. Oscars

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Getty Images Lukas Gage, Schauspieler

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City