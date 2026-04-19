Transfertermin: Kim Virginia & Nikola Grey kommen Baby näher

Kim Virginia (30) ist voller Vorfreude. Die Influencerin hatte schon vor wenigen Stunden angekündigt, bald eine tolle Neuigkeit mit ihren Fans teilen zu können. Nun hat sie verraten, was los ist: Sie und Ehemann Nikola Grey (30) kommen einem Baby immer einen Schritt näher: "Wir haben unseren Transfertermin", verrät das Paar in einem Video, das sie auf Instagram teilen. "Ein Schritt näher. Der Weg war weit, aber bald ist es soweit", kommentiert Kim den Beitrag glücklich.

Zu sehen sind die zwei in dem Video bei Sonnenuntergang, gemeinsam mit ihren vier Dalmatinern, die gespannt vor ihnen sitzen. Überglücklich und dankbar für die Chance, die ihnen ermöglicht wird, küssen sich die Reality-TV-Bekanntheiten nach der Verkündung. Auch in ihrer Instagram-Story findet Kim noch ein paar Worte zu der Neuigkeit. "Irgendwie surreal, dass wir das jetzt endlich teilen... Aber jetzt ist es raus und irgendwie fühlt es sich befreiend an. War so komisch, euch nichts zu erzählen", erklärt sie. In den vergangenen Wochen war es vergleichsweise ruhig auf ihrem Profil geworden – vor allem dieses Thema betreffend.

Kim und Nikola haben schon lange einen Kinderwunsch. Im vergangenen Jahr war der Realitystar bereits schwanger. Doch das "Kind kam still zur Welt", wie sie im Juni 2025 auf Social Media mitteilten. Ihr gemeinsamer Verlust wog schwer, doch mittlerweile fühlt sich das Paar wieder bereit, es noch einmal zu versuchen. Zuletzt wurde bereits vermehrt darüber spekuliert, ob sie womöglich erneut schwanger ist. Doch Kim nahm den Gerüchten den Wind aus den Segeln und verkündete, dass eine zweite Schwangerschaft "gezielt" angegangen werden müsse.

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Grey und Kim Virginia, Trash-TV-Bekanntheiten

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, April 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025