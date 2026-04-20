"Komplett am Boden": Nicole Kidman über Tod ihrer Mutter

Beim Filmfestival in Venedig im September 2024 erlebte Nicole Kidman (58) innerhalb kürzester Zeit die extremsten Gegensätze, die das Leben zu bieten hat. Kurz bevor sie für ihre Rolle in "Babygirl" den Volpi Cup als beste Schauspielerin entgegennehmen sollte, erreichte sie die Nachricht, dass ihre Mutter Janelle Ann Kidman gestorben war. Im Interview mit Moderatorin Hoda Kotb sprach die Schauspielerin im Rahmen der HISTORYTalks 2026 offen über jene erschütternde Nacht. "Ich war gerade im Begriff, auf die Bühne zu gehen, als ich erfuhr, dass meine Mutter gestorben war. Ich bin sofort zurück in mein Zimmer in Venedig gegangen, ins Bett gestiegen und war komplett am Boden. Ich hatte keine Ahnung, wie ich weitermachen oder funktionieren sollte", erzählte Nicole laut Hollywood Reporter.

In ihrer Verzweiflung versuchte sie noch in derselben Nacht, Venedig zu verlassen, um bei ihrer Familie zu sein. "Ich erinnere mich, wie ich nachts in ein Boot auf dem Kanal gestiegen bin und versucht habe, irgendwie zum Flughafen zu finden, und dann umkehrte und dachte: Ich schaffe das nicht mal", berichtete sie weiter. Allein und ohne ihren Ehemann oder ihre Kinder an ihrer Seite kehrte sie schließlich ins Hotel zurück. Trotz des Schmerzes zieht sie aus dieser Erfahrung auch Kraft: "Daran erkenne ich, dass ich belastbar bin. Daran erkenne ich, dass ich fast alles überstehen kann."

Schon zuvor hatte Nicole angedeutet, dass sie nach dem Tod ihrer Mutter auch beruflich etwas verändern will. Vor einer Woche berichtete der San Francisco Chronicle über einen Auftritt an der University of San Francisco, bei dem sie von diesem ungewöhnlichen Plan erzählte: Nicole lässt sich zur Sterbebegleiterin ausbilden. Im Gespräch mit der Investigativjournalistin Vicky Nguyen sagte sie, die Idee "klingt vielleicht ein bisschen seltsam". Der Auslöser sei aber klar gewesen: In den letzten Stunden habe sie ihre Mutter als allein erlebt. "Als meine Mutter im Sterben lag, war sie einsam, und die Familie konnte nur ein gewisses Maß geben", sagte Nicole.

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Getty Images Bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" in New York

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Getty Images Nicole Kidman und ihre Mutter im Jahr 2004

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Getty Images Bei CinemaCon 2026 in Las Vegas: Nicole Kidman bei der Warner-Bros.-Präsentation "The Big Picture"