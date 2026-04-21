Rivalin überfahren: Influencerin Rielle steht vor Gericht

The X Factor-Finalistin Gabrielle Carrington steht offiziell vor Gericht: Die 29-Jährige soll ihre Influencer-Kollegin Klaudia Zakrzewska mit einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt haben. Bei der Anhörung in London erschien Gabrielle laut Independent in grauer Kleidung und hörte sich die schwere Liste der Vorwürfe an: darunter versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung mit Vorsatz, gefährliches Fahren und Fahren unter Alkoholeinfluss. Sie äußerte sich nicht zu den Anschuldigungen und gab keine Schuldvorwürfe ab. Die Staatsanwaltschaft schilderte den Ablauf der dramatischen Minuten vor dem Klub: Demnach soll es zunächst zu einem Streit zwischen Gabrielle und einem Mann gekommen sein, an dem sich weitere Personen aus der Menge beteiligten. Sicherheitskräfte des Klubs versuchten demnach, die Situation zu beruhigen, bevor Gabrielle wieder in ihr Auto stieg. "Bei diesem Manöver hat das Fahrzeug Frau Zakrzewska erfasst, die sich vor dem Fahrzeug befand. Sie wurde nach vorne geschleift und fiel zwischen das Fahrzeug und einen Fahrradständer aus Metall", heißt es laut Ausführungen des Anklägers.

Vor dem Nachtklub Inca in der Argyll Street in Londons Ausgehviertel Soho soll Gabrielle ihren schwarzen Mercedes gegen 4:30 Uhr in Bewegung gesetzt und Klaudia, die online als Klaudia Glam bekannt ist, frontal erwischt haben. Wie die Polizei berichtet, wurden neben der TikTok- und Instagram-Bekanntheit auch ein Sicherheitsmann und eine weitere Frau von dem Wagen getroffen. Klaudia schwebt weiter in Lebensgefahr und soll hirntot sein. Der Sicherheitsmann soll "lebensverändernde Verletzungen davongetragen" haben, die dritte Betroffene erlitt unter anderem einen Bruch im Handgelenk. Nach einem ersten Gerichtstermin vor dem Westminster Magistrates' Court wurde die einstige Gesangshow-Kandidatin in Untersuchungshaft geschickt.

Gabrielle, die im Netz unter dem Namen Rielle unterwegs ist und 2013 mit der Girlgroup Miss Dynamix die Liveshows von "The X Factor" erreichte, hat sich über ihre Anwälte bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Influencerin, die regelmäßig in die Vereinigten Arabischen Emirate reist und auf Social Media ihren glamourösen Lifestyle zeigt, hatte bereits vor dem Crash mit einer rätselhaften Snapchat-Story für Diskussionen gesorgt. Nun muss sie zunächst in Haft bleiben: Die Richterin ordnete an, dass Gabrielle bis zu ihrer nächsten Anhörung am 19. Mai im Londoner Old Bailey in Gewahrsam verweilt. Die Staatsanwaltschaft betonte in einer schriftlichen Erklärung außerdem: "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass online keine Berichte, Kommentare oder Informationen verbreitet werden, die dieses Verfahren in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnten."

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Instagram / rielleuk Influencerin RielleUK

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Instagram / rielleuk Influencerin Rielle