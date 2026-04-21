Instagram & Follower weg: Anne Wünsche war nicht überrascht

Anne Wünsches (34) Instagram-Account ist vor wenigen Tagen plötzlich und ohne Vorwarnung deaktiviert worden. Die Influencerin und OnlyFans-Creatorin befand sich gemeinsam mit ihrem Bruder gerade im ICE auf dem Heimweg von einer Marketingmesse in Düsseldorf, als die Sperrung eintrat. Mit dem Account verschwanden auch knapp eine Million Follower. Besonders überrascht war Anne davon allerdings nicht – wie sie in einer Pressemitteilung erklärt, die Promiflash vorliegt: "Um ehrlich zu sein, war es für mich überhaupt kein Schock. Ich hatte schon seit Monaten mit einer Sperrung gerechnet, da meine Postings immer wieder gemeldet wurden. Als es dann passierte, habe ich meinen Bruder angeschaut und gesagt: 'Das war's jetzt. Er ist weg.'" Durch jahrelange Erfahrungen mit Hass und Hürden im Netz habe sie sich eine starke Resilienz aufgebaut und hake solche Ereignisse innerlich inzwischen schnell ab.

In der Mitteilung räumt die Social-Media-Bekanntheit ein, dass viele Fans vor allem der Follower-Verlust schockierte. Rund eine Million Abonnenten waren von heute auf morgen verschwunden. Anne selbst sieht die Entwicklung eher nüchtern: Zwar sei das eine enorme Reichweite, betont sie, doch sie nehme die Situation als neue Aufgabe an. Sie frage sich nun, ob sie es noch einmal schaffen könne, die Million zu knacken. Gleichzeitig ordnet sie die Zahlen ein: Man könne auch mit 20.000 Followern gutes Geld verdienen, meint sie, wenn die Community zur eigenen Zielgruppe passe. Dennoch spürt sie die Sperre im Portemonnaie: Den monatlichen Verlust durch weggefallene Kooperationen, Affiliate-Links und ihre eigenen Kurse schätzt sie aktuell auf rund 50.000 Euro. "Aber das tut mir nicht allzu weh, denn mein Haupteinkommen generiere ich ohnehin über OnlyFans. Wie gesagt: Ich nehme die Herausforderung gerne an", betont sie.

Ein Anwalt kümmert sich nun um die Angelegenheit, dennoch geht Anne davon aus, dass der ursprüngliche Account vorerst verloren ist. Ganz ohne Instagram möchte die frühere Reality-TV-Darstellerin aber nicht bleiben. Deshalb hat sie inzwischen einen Backup-Account eröffnet, der deutlich kleiner ist als ihr ursprüngliches Profil. Die geringere Abozahl empfindet die 34-Jährige momentan sogar als Vorteil. Durch die überschaubare Community fühle sie sich für ihre Follower "einfacher zu erreichen" und habe eher die Chance, auf einzelne Nachrichten zu antworten. Für viele Fans, die Anne seit ihren frühen TV-Zeiten begleiten, ist der neue Kanal nun der direkte Draht zur dreifachen Mutter. Auf der Plattform teilt sie weiterhin Einblicke in ihren Alltag und zeigt, wie sie mit beruflichen Rückschlägen, Online-Kritik und ihrem Leben als Social-Media-Star umgeht.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Mai 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025