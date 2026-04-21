Romina Palm bricht Schweigen zum Shitstorm um Christian Wolf

Nach Tagen des Schweigens meldet sich Model Romina Palm (26) zu Wort. In einer Fragerunde nimmt die Verlobte von Unternehmer Christian Wolf (30) auf Social Media Stellung zu dessen heftig kritisiertem Satz über eine Kritikerin, man wolle ihr ins Gesicht treten. Die Aussage hatte einen Shitstorm ausgelöst – daraufhin gingen mehrere Influencer auf Abstand. Auch die Firma More, die Christian gegründet hat, distanzierte sich von der Wortwahl. Zudem veröffentlichte seine Ex-Freundin Antonia Elena ein Video, in dem sie sich klar abgrenzte. Bislang hatte Romina öffentlich nichts dazu gesagt. Jetzt erklärt sie, wie sie intern reagiert hat, was sie ihrem Partner mitteilte und weshalb sie Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit meidet. "Ich habe Christian direkt persönlich damit konfrontiert und gesagt, was ich von dem Kommentar halte, als ich das gelesen habe. Er hat es verstanden und eingesehen", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

In ihrer Instagram-Story erklärt die Influencerin auch, warum sie sich so lange nicht öffentlich geäußert hat: "Oft sehe ich so Dinge erst Tage später, weil ich mich mit öffentlichem Beef und so weiter nicht auseinandersetze – beziehungsweise es auch einfach nicht nah an mich ranlassen möchte, weil ich da, offen und ehrlich gesagt, kein starkes Fell habe", schreibt sie. Auf ihrem Account wolle sie sich lieber auf sich selbst konzentrieren: "Ich möchte euch meine Geschichte erzählen und ungefiltert mit durch meinen Alltag nehmen." Öffentliche Auseinandersetzungen seien daher bewusst kein Teil ihres Accounts.

Christians Kommentar hatte nicht nur in der Community für Aufruhr gesorgt. Mehrere Influencer sowie Firmenpartner distanzierten sich öffentlich von dem Unternehmer, der unter anderem das Unternehmen More gegründet hat. Auch seine Ex-Freundin Antonia Elena, mit der er den gemeinsamen Sohn Noah hat, meldete sich in einem Video zu Wort und rückte klar von seinen Aussagen ab. Christian selbst reagierte auf die öffentliche Kritikwelle mit einem Instagram-Statement, in dem er die Influencer, die sich von ihm distanziert hatten, als "Heuchler" bezeichnete und ihnen vorwarf, ihre Communities bewusst zu täuschen.

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

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Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin