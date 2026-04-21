Ist Jimi Blue Ochsenknechts Neue diese Ex-GNTM-Kandidatin?

Jimi Blue Ochsenknecht (34) sorgt einmal mehr für Schlagzeilen im Liebesleben: Der Schauspieler soll frisch vergeben sein – und seine neue Partnerin ist laut Bild offenbar keine Unbekannte. Laut dem Bericht handelt es sich um Diana, die bereits 2012 als 17-Jährige bei der Castingshow Germany's Next Topmodel vor der Kamera stand, die Sendung jedoch aus familiären Gründen freiwillig verließ. In den Jahren danach entwickelte sich ihr Leben abseits des Rampenlichts weiter: Sie soll später den Unternehmer Andreas Baidas geheiratet haben, der in der Schweiz eine Beauty-GmbH führte – ein Unternehmen, in dem auch Diana selbst von 2021 bis 2024 als Geschäftsführerin eingetragen war. Baidas steht in der Schweiz unter Betrugsverdacht; er soll sich in die Vereinigten Arabischen Emirate abgesetzt haben.

Während sie früher offenbar den Nachnamen ihres damaligen Partners trug, ist sie heute unter Diana Emmer bekannt und soll zwei Kinder haben. Im Internet taucht sie unter anderem auf Werbefotos für Schönheitsprodukte auf, ebenso wie auf einer arabischen Reise-Webseite, die luxuriöse Aufenthalte in Dubai bewirbt. Dort ist sie in einem exklusiven Hotel zu sehen – begleitet von einem Mann und zwei Kindern, wobei unklar bleibt, ob es sich dabei tatsächlich um ihre eigene Familie oder lediglich um Models handelt. Auch über die angebliche Beziehung zu Jimi ist bislang kaum etwas bekannt: Der 34-Jährige hält die frische Liebe offenbar strikt aus der Öffentlichkeit heraus und hat sich ebenso wie sie auf entsprechende Anfragen bisher nicht geäußert.

Ausgerechnet seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) machte die heimliche Beziehung öffentlich: Erst gestern wandte sich die Reality-TV-Bekanntheit mit einem ausführlichen Statement auf Instagram an ihre Follower und rechnete darin deutlich mit dem Vater ihrer Tochter ab. Seit er angeblich wieder vergeben sei, würden Absprachen nicht mehr eingehalten, Termine kurzfristig abgesagt oder verschoben. Gleichzeitig soll er mehr Umgang und sogar das Sorgerecht für Snow gefordert haben – für Yeliz ein Widerspruch. "Es geht nicht darum, wie viel Zeit man theoretisch bekommt, sondern wie verlässlich man für ein Kind da ist. Meine Tochter leidet sehr darunter. Sie fragt jeden Tag nach ihrem Papa, und es gibt Nächte, in denen sie nach ihm weint, weil er plötzlich wieder nicht da ist. Genau davor hatte ich immer Angst und genau das ist jetzt eingetroffen", schrieb sie.

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

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Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und eine unbekannte Frau, April 2026

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2025