Sein Geld: Geissens-Schwestern schenken Robert Luxus-Auto

Zum Staffelstart der RTLZWEI-Show "Davina & Shania - We Love Monaco" haben Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (21) ihrem Vater Robert Geiss (62) eine besondere Überraschung bereitet: Die beiden Töchter des Millionärs schenkten ihm einen Ferrari Purosangue, der je nach Ausstattung zwischen 380.000 und 500.000 Euro kostet. Übergeben wurde der Luxuswagen im Monte-Carlo Beach Club in Monaco. Ganz unwissend war Robert dabei jedoch nicht. "Am Ende musste ich es bezahlen, aber sie mussten es organisieren. Es ist nicht leicht, so ein Auto zu bekommen. Aber die Kinder haben es auf die Reihe gekriegt", erklärte er.

Mit dem Ferrari wächst Roberts ohnehin schon stattliche Fahrzeugsammlung weiter an – Davina kommentierte die Übergabe knapp mit den Worten: "Auto Nummer 18." Ehefrau Carmen Geiss (60) zeigte sich beim Anblick des Flitzers zunächst wenig begeistert. "Was soll der Sch*iß?", platzte es aus ihr heraus, als der Wagen vorfuhr. Kurze Zeit später ließ sie sich jedoch etwas besänftigen. Abseits des PS-Spektakels gewähren die Schwestern in der neuen Staffel auch private Einblicke: Gegenüber Bild verrieten sie, dass sie Karriere gerade klar priorisieren. "Da gibt's kein 'Papa regelt das'. Da mussten wir liefern", so Shania. Und auch in Sachen Liebe gibt es nichts Neues zu berichten: "Wir wohnen beide noch in Monaco und haben beide auch noch keinen Freund", erzählte Davina offen.

Die Geissens-Töchter sind seit Jahren ein fester Bestandteil der Familiensendung, die das Leben der wohlhabenden Familie in Monaco begleitet. In der neuen Staffel soll es neben dem Ferrari-Highlight auch actionreich zugehen: Auf der Rennstrecke Paul Ricard wollen Davina und Shania ihr fahrerisches Können beweisen – zunächst mit professioneller Unterstützung, später dann auch eigenständig am Steuer ihrer eigenen Luxusautos. Neue Folgen von "Davina & Shania - We Love Monaco" laufen immer montags um 21.15 Uhr bei RTLZWEI und sind bereits sieben Tage vorab auf RTL+ verfügbar.

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

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https://www.instagram.com/p/DLgAM3ostAI/ TV-Millionär Robert Geiss im Juni 2025

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Imago Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2025